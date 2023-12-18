Οι φωτογραφίες από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε το τροχαίο που προκλήθηκε όταν ο οδηγός του ύποπτου οχήματος έκανε επικίνδυνο ελιγμό, δείχνουν τη σφοδρότητα με την οποία η μηχανή έπεσε πάνω στο προπορευόμενο περιπολικό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο άτυχος 29χρονος αστυνομικός.

Ο άτυχος αστυνομικός ΔΙΑΣ, είχε καταγωγή από την Πάτρα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και ο αδελφός του είναι επίσης αστυνομικός και υπηρετεί σε μάχιμη υπηρεσία, στην Αχαΐα.

Ο νεαρός Πατρινός έχασε τη ζωή του, σε τροχαίο με εμπλοκή περιπολικού της ΕΛΑΣ που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 04.00 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν για κλοπή αυτοκινήτου στην περιοχή της Νίκαιας. Ξεκίνησαν αμέσως ένα περιπολικό και μια μηχανή της ΔΙΑΣ καταδίωξη του ύποπτου οχήματος από τη Νίκαια το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να τους ξεφύγει στην Αθηνών - Κορίνθου.

Όταν έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο αυτοκίνητα εκ των οποίων το ένα το σταμάτησαν ωστόσο το δεύτερο ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει. Το περιπολικό και η μηχανή τη ΔΙΑΣ άρχισαν να το καταδιώκουν.

Στο ύψος του Ασπροπύργου, κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου, ο οδηγός του ύποπτου οχήματος έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό με αποτέλεσμα μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ που συμμετείχε στην καταδίωξη να πέσει πάνω σε περιπολικό όταν ο οδηγός του φρέναρε απότομα.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν οι δύο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ο ένας σοβαρά και να μεταφερθούν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα ο 29χρονος. Ο συνεπιβάτης που είναι σοβαρά τραυματισμένος, το πρωί μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει συλλάβει ένα άτομο 20 ετών ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο που έκανε τον επικίνδυνο ελιγμό με τις τραγικές συνέπειες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σεσημασμένο στις κλοπές των αυτοκινήτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.