Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σταδίου, αλλά και σε Φιλελλήνων και Αμαλίας έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ λόγω καθιστικής διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν ένστολοι έξω από τη Βουλή για τη μη θεσμοθέτηση του επαγγέλματός τους ως επικίνδυνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.500 άτομα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.