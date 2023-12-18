Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καθιστική διαμαρτυρία ενστόλων έξω από τη Βουλή

Διαμαρτύρονται για τη μη θεσμοθέτηση του επαγγέλματός τους ως επικίνδυνο - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Αστυνομικοί

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σταδίου, αλλά και σε Φιλελλήνων και Αμαλίας έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ λόγω καθιστικής διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν ένστολοι έξω από τη Βουλή για τη μη θεσμοθέτηση του επαγγέλματός τους ως επικίνδυνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.500 άτομα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα.

ΕΛΑΣ

ΕΛΑΣ

ΕΛΑΣ

ΕΛΑΣ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark