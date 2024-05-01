Στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας προέβησαν χθες στη σύλληψη κατά περίπτωση τριών ημεδαπών, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Οι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 38, 30 και 28 ετών, κατά την διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι της πόλης, εντοπίστηκαν με ποσότητα κάνναβης, ενώ ακολούθησε έλεγχος στα σπίτια τους όπου βρέθηκε οπλισμός.

Όπως αναφέρει το Λιμεναρχείο, κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν τα εξής:

Συνολική ποσότητα κλώνων δενδρυλλίων ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 341,40 γραμμάριων

-Μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1,3 γραμμαρίων

-Ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης

-Δυο ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης

-Δέκα δισκία δραστικής ουσίας αλπραζολάμης, άνευ ιατρικής συνταγής

-Εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, αποτελούμενη από σωλήνα εξαερισμού, λαμπτήρα με καθρέφτη, μετασχηματιστή ρεύματος, φίλτρο καθαρισμού αέρα, μπαλαντέζα, χρονοδιακόπτη ρεύματος και ανακλαστικό θάλαμο υδροπονικής καλλιέργειας

-Ένα τυφέκιο μαύρου χρώματος μαζί με μία διόπτρα και 12 φυσίγγια διαμετρήματος cal.357

-Ένα τυφέκιο καφέ χρώματος λειόκανο, αγνώστου διαμετρήματος

-Ένα πιστόλι διαμετρήματος 9mm με παραποιημένα στοιχεία, με δέκα φυσίγγια διαμετρήματος cal 9mm και μία γεμιστήρα

-‘Ενα αεροβόλο όπλο διαμετρήματος 5,5mm με παραποιημένα στοιχεία, μαζί με μία διόπτρα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα καθώς και δυο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Πηγή: skai.gr

