Νέο βίντεο λίγο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου αστυνομικού στον Ασπρόπυργο, και τον βαρύ τραυματισμό ενός συναδέλφου του, τα ξημερώματα της Δευτέρας δόθηκε στη δημοσιότητα από χρήστη του TikTok. Στο βίντεο διακρίνονται αστυνομικοί που έχουν φτάσει στον τόπο του δυστυχήματος λίγο μετά το συμβάν.

Στην ταυτοποίηση δύο ατόμων που εμπλέκονται στις κλοπές οχημάτων στη Νίκαια προχώρησαν οι αρχές, ενώ ένας ακόμη αναζητείται για συμμετοχή στην άγρια καταδίωξη με τον θάνατο του αστυνομικού στον Ασπρόπυργο.

Σχηματίστηκε δικογραφία από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακεκριμένες κλοπές, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός αστυνομικού και τραυματισμός ακόμη τριών.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη στη σύλληψη 20χρονου, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που μαζί με συνεργούς του διέπραξε διαδοχικές κλοπές οχημάτων στο Πέραμα και τη Νίκαια Αττικής – για να διαφύγει τη σύλληψη ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς. Συνέπεια ήταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να προσκρούσουν σε περιπολικό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, τον βαρύ τραυματισμό του συνεπιβάτη και τον ελαφρύ τραυματισμό του πληρώματος του περιπολικού.

Ο 20χρονος συνελήφθη, χθες, 18 Δεκεμβρίου, το πρωί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρεις συνεργοί του, από τους οποίους οι δύο έχουν ταυτοποιηθεί.

