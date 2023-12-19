Στην ταυτοποίηση δύο ατόμων που εμπλέκονται στις κλοπές οχημάτων στη Νίκαια προχώρησαν οι αρχές, ενώ ένας ακόμη αναζητείται για συμμετοχή στην άγρια καταδίωξη με τον θάνατο του αστυνομικού στον Ασπρόπυργο χθες τα ξημερώματα.

Στο μεταξύ σχηματίστηκε δικογραφία από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακεκριμένες κλοπές, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός αστυνομικού και τραυματισμός ακόμη τριών.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη στη σύλληψη 20χρονου, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που μαζί με συνεργούς του διέπραξε διαδοχικές κλοπές οχημάτων στο Πέραμα και τη Νίκαια Αττικής – για να διαφύγει τη σύλληψη ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς. Συνέπεια ήταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να προσκρούσουν σε περιπολικό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, τον βαρύ τραυματισμό του συνεπιβάτη και τον ελαφρύ τραυματισμό του πληρώματος του περιπολικού.

Ο 20χρονος συνελήφθη, χθες, 18 Δεκεμβρίου 2023, το πρωί ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρεις συνεργοί του, από τους οποίους οι δύο έχουν ταυτοποιηθεί.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Οι ανωτέρω έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό την κλοπή οχημάτων, από βραδινές ώρες της 17-12-2023 έως και πρώτες πρωινές ώρες της 18-12-2023 αφαίρεσαν τέσσερα (4) οχήματα από το Πέραμα και τη Νίκαια Αττικής.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και ανέπτυξαν υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας με τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την ζωή των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

Ακολούθως, επί της Λεωφόρου Αθηνών με κατεύθυνση τον Ασπρόπυργο, στο 14ο περίπου χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, ο 20χρονος έχασε τον έλεγχο του κλεμμένου οχήματος και συγκρούστηκε με άλλο κλεμμένο όχημα, που οδηγούσε συνεργός του, με συνέπεια να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί, αφού προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο, ενώ το άλλο όχημα με τον οδηγό διέφυγε.

Στη συνέχεια, μοτοσικλέτα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που ακολουθούσε το όχημα, προσέκρουσε πάνω σε περιπολικό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας και τον βαρύ τραυματισμό του συνοδηγού. Παράλληλα, τραυματίσθηκε ελαφρά το πλήρωμα του περιπολικού και προκλήθηκαν φθορές στο υπηρεσιακό όχημα.

Οι τραυματίες αστυνομικοί διεκομίσθηκαν στο νοσοκομείο και παραγγέλθηκε η εξέτασή τους από Ιατροδικαστή, ενώ επίσης παραγγέλθηκε η νεκροψία – νεκροτομή του θανόντα αστυνομικού.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή».

Πηγή: skai.gr

