Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Ποιοι οι δικαιούχοι

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 –Επίδομα Παιδιού, άνοιξε σήμερα 19/12/2023 και πάλι για την υποβολή αίτησης Επιδόματος Παιδιού έτους 2023, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιανουαρίου 2024.

Διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από σήμερα για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2023 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν οριστική υποβολή της.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024.

Μετά τις 15/01/2024 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης Α21 θα κλείσει οριστικά και δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή για το έτος 2023.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ στη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/erotiseis-apantiseis/

Πηγή: skai.gr

