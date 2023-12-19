Στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - Αρμενίας για το 2024

Το πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδος - Αρμενίας για το 2024, υπεγράφη, χθες, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στο Γερεβάν από το διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ ταξίαρχο Βασίλειο Τσάμη και τον διευθυντή του Τομέα Αμυντικής Πολιτικής και Διεθνών Συνεργασιών του υπουργείου 'Αμυνας της Αρμενίας Levon Ayvazyan.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 26 δραστηριότητες εκ των οποίων 23 θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα και 3 στην Αρμενία.

Οι δραστηριότητες αφορούν μεταξύ άλλων σε:

● Συνεργασία σε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

● Συνεκπαιδεύσεις Ειδικών Δυνάμεων - Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

● Συνεκπαιδεύσεις σε αντικείμενα Ηλεκτρονικού Πολέμου.

● Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ).

● Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων επί αντικειμένων Ηλεκτρονικού Πολέμου και Κυβερνοασφάλειας.

● Ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων από την χρήση Συστημάτων Αεράμυνας.

● Ανταλλαγή προσωπικού και επισκέψεων σε σχολές και πολυεθνικά σχολεία, καθώς και σε σεμινάρια.

● Ανταλλαγή φιλοξενίας στρατιωτικού προσωπικού σε υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

● Επισκέψεις Αρμένιων Αξιωματικών σε Ελληνικά Στρατιωτικά Νοσοκομεία για ενημέρωση επί του τρόπου λειτουργίας των στρατιωτικών υγειονομικών δομών.

● Επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Η υπογραφή του προγράμματος επιβεβαιώνει τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς των δύο χωρών και ενισχύει περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες και το επίπεδο διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεών τους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Αρμενία για την εξασφάλιση της σταθερότητος και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

