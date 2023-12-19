Η Ελληνική Αστυνομία πενθεί και μαζί η Πάτρα για τον θάνατο του 29χρονου αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ, Χρήστου Κουρουνιώτη από τα Δεμένικα.

Έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας 18/12/2023 κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην Αθηνών–Κορίνθου, μετά από σήμα για κλοπή αυτοκινήτου από τη Νίκαια Αττικής, με τον 32χρονο συνάδελφό του να νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ανείπωτος ο θρήνος για τους γονείς και τον επίσης αστυνομικό αδελφό του, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr υπηρετεί στα ΜΑΤ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας. Για εκείνους ο χρόνος σταμάτησε λίγο πριν το χάραμα, όταν το νήμα της ζωής κόπηκε εν ώρα υπηρεσίας για τον μονάκριβο Χρήστο τους.

Ο 29χρονος, από την ημέρα που εισήχθη στο Σώμα της ΕΛΑΣ ως ειδικός φρουρός, υπηρετούσε στην Αθήνα στην ομάδα ΔΙΑΣ. Ο πατέρας του εργάζεται σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών και η μητέρα του ως βοηθός νοσοκόμου σε νοσοκομείο της πόλης.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα τώρα. Τι να πω τώρα για το παιδί μου… Πού θα βρω τρόπο να ζήσω; Ποιος θα μου φέρει το παιδί μου πίσω;» δήλωσε ο χαροκαμένος πατέρας.

«Για ένα μεροκάματο έχασε στη ζωή του, κρίμα» μονολογούσαν γείτονές του, όταν πληροφορήθηκαν το κακό μαντάτο. Χθες, στη γειτονιά επικρατούσε σιωπή, πρόσωπα σκυφτά και μάτια δακρυσμένα για το αδικοχαμένο παλικάρι. Ολοι όσοι τον γνώριζαν έχουν να πουν έναν καλό λόγο για εκείνον, όχι γιατί «πρέπει», αλλά γιατί έτσι είναι. «Ο Χρήστος ήταν από τα καλύτερα παιδιά» λένε. «Ηταν πολύ ήπιων τόνων, επαγγελματίας, όπως και ο αδελφός του» περιγράφει στην «Π» αξιωματικός της τοπικής ΕΛΑΣ.

Η μηχανή που επέβαινε μαζί με 32χρονο συνάδελφό του προσέκρουσε σε προπορευόμενο περιπολικό, που ακινητοποιήθηκε απότομα όταν ο οδηγός του καταδιωκόμενου οχήματος έκανε επικίνδυνο ελιγμό. Αποτέλεσμα ο πατρινός ένστολος να «σβήσει» και ο συνεπιβάτης του να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη ένας εκ των δραστών.

«Αλλος ένας Ελληνας αστυνομικός στον βωμό του καθήκοντος, προσπαθώντας να προστατεύσει την κοινωνία από εγκληματικά στοιχεία» δήλωσε ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Γ. Οικονόμου, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

«Επεσε στον βωμό του καθήκοντος. Και όμως, το επάγγελμα του αστυνομικού δεν είναι επικίνδυνο… Ντροπή και μόνο ντροπή» ανέφερε σε διαδικτυακή ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας (ΕΑΥΑ) Χάρης Τσίτσικας.

«Οχι άλλες θυσίες νέων ανθρώπων εν ώρα υπηρεσίας» ανέφερε ο αχαιός βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Για «διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες που άπτονται της ανακολουθίας και αδιαλλαξίας της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διά βίου εκπαίδευση των αστυνομικών και την επιχειρησιακή ετοιμότητά τους» έκαναν λόγο τα μέλη του Τομέα Προστασίας του Πολίτη ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Γιάννης Ταπεινός και Αθανάσιος Αθανασόπουλος

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον πρόωρο χαμό του 29χρονου εξέδωσε και ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.

Η κηδεία του Χρήστου Κουρουνιώτη θα τελεστεί την Τετάρτη στις 2μ.μ. στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών.

