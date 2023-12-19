Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ελληνική Αστυνομία, μετά το θάνατο του 29χρoνου αστυνομικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/12/2023), σε καταδίωξη που ξεκίνησε από τη Νίκαια, και κατέληξε στον Ασπρόπυργο.

Εν τω μεταξύ, σε κρίσιμη κατάσταση είναι και ο δεύτερος αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος και σε φαρμακευτική καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του, ωστόσο οι γιατροί επιλέγουν να τον κρατούν σε καταστολή, καθώς αν τον ξυπνήσουν τώρα θα είναι ανυπόφοροι οι πόνοι, καθώς είναι πολυτραυματίας, έχει πολλαπλά κατάγματα στα άκρα, στη λεκάνη, στα πλευρά του.

Οι γιατροί έχουν καταφέρει να σταματήσουν την εκτεταμένη αιμορραγία που είχε και αναμένεται ενδεχομένως και εντός της ημέρας να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τους εμπλεκόμενους στη χθεσινή θανάσιμη καταδίωξη με τα δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχει εντοπιστεί ένα σκουρόχρωμο όχημα το οποίο έχει κλαπεί από την περιοχή της Νίκαιας και έχει συλληφθεί ενας νεαρός Ρομά ηλικίας περίπου 20 ετών, λίγα μέτρα από το σημείο του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία αναζητεί και δύο 17χρονους.

