«Είναι σοκαριστικό. Αυτό είναι η μόνη λέξη. Είναι ένα μεγάλο λάθος για τον Σούνακ, πολύ αγενής και δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουν πει αυτό για παράδειγμα, όπως έγινε με τη Μόνα Λίζα έτσι είναι με τα Γλυπτά».

Με την δήλωση αυτή η βραβευμένη βρετανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, Victoria Hislop σχολίασε στο Πρώτο Πρόγραμμα όσα συνέβησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ξαφνική ακύρωση από τον Βρετανό Πρωθυπουργό της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον κ. Μητσοτάκη, που προκάλεσε πλήθος αρνητικών αντιδράσεων.

«Ήμουν χθες στο σπίτι του πρέσβη της Ελλάδας και ο κ. Μητσοτάκης ήταν εκεί και ένας ένας όταν μιλούσαν όλοι, το θέμα ήταν η φιλία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αγγλία. Έχουμε μια μεγάλη φιλία και τώρα κάνει ο πρωθυπουργός μας στην Αγγλία κάτι τέτοιο. Δεν έχω λόγια. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα, αλλά την ίδια στιγμή νομίζω ότι θα έχει αντίδραση από τους από τους Άγγλους, μια πολύ αρνητική αντίδραση, γιατί γενικά πάρα πολλοί Άγγλοι τώρα πιστεύουν ότι τα Γλυπτά πρέπει να γυρίσουν στην Αθήνα. Δεν είναι μειονότητα. Είναι πολλοί άνθρωποι και κάθε χρόνο πιο πολλοί. Λοιπόν, νομίζω είναι ένα λάθος» ανέφερε ακόμα η κ. Hislop.

Η συζήτηση είναι πάντα η αρχή για την ειρήνη μεταξύ των χωρών επισήμανε η συγγραφέας.

Ερωτηθείσα αν έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού η συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τον επικεφαλής των Εργατικών, η κ. Hislop σημείωσε πως «ίσως να είναι αυτό αλλά γενικά όταν ένας πρωθυπουργός έρχεται, μπορεί να μιλήσει με άλλους πολιτικούς. Δεν ήρθε μόνο για την κουβέντα με τον Σούνακ, είναι ελεύθερος».

Μάλιστα, σχετικά με το κατά πόσο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πιο θετικός στην προοπτική της Επανένωσης των Γλυπτών, η κ. Hislop σημείωσε πως γενικά οι άνθρωποι στην Αριστερά είναι ανοιχτοί στο θέμα των Γλυπτών και πως ο Διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο κ. Τζορτζ Όσμπορν ανήκει στην συντηρητική παράταξη.

