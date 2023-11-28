Σαν σήμερα βιάστηκε και δολοφονήθηκε στη Ρόδο η φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την άγρια δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη που συγκλόνισε την Ελλάδα και έχει καταγραφεί ως ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη χώρα μας.

Η κοινή γνώμη, σαν σήμερα 28 Νοεμβρίου, «παγώνει» από τον εντοπισμό της σορού νεαρής κοπέλας στον κόλπο «Φώκια» στους Πεύκους. Η συνέχεια είναι συγκλονιστική. Πρόκειται για φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχει πέσει θύμα άγριας δολοφονίας τη νύχτα από την 27η προς την 28η Νοεμβρίου. Η τοπική κοινωνία εξαγριώνεται με όσα βλέπουν σταδιακά το φως της δημοσιότητας.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 2 Δεκεμβρίου 2018, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι για τον εντοπισμό των δολοφόνων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε η νεαρή φοιτήτρια. Το σοκ ήταν ακόμα μεγαλύτερο, όταν αποκαλύφθηκε ότι οι στυγνοί δολοφόνοι ήταν δύο νεαρά παιδιά, μόλις 19 και 21 ετών.

Τα μέσα ενημέρωσης, από την μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην υπόθεση της δολοφονίας και κάθε μέρα, όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα υπέφερε η φοιτήτρια προκαλούν οργή, πόνο, θυμό και το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Οι σοκαριστικές αποκαλύψεις της «δημοκρατικής» για το ειδεχθές έγκλημα διαδέχονται η μία την άλλη, τα στοιχεία είναι ανατριχιαστικά για τον τρόπο που θανατώθηκε η άτυχη φοιτήτρια, η κοινή γνώμη συγκλονίζεται, η τοπική κοινωνία «βράζει» και το πανελλήνιο συγκλονίζεται…

Σήμερα η «δημοκρατική» παρουσιάζει το χρονικό μέχρι την αποκάλυψη της φρικτής δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη, που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Το Λιμενικό ενημερώθηκε για την ύπαρξη σορού στον κόλπο «Φώκια». Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 25 – 35 ετών, ύψους 1.75 μέτρων, με κανονική σωματική διάπλαση, μαύρα μαλλιά που φέρει ένα τατουάζ «τριαντάφυλλο» στην γάμπα του δεξιού της ποδιού. Εφερε εκδορές και εκχυμώσεις. Το πτώμα της βρέθηκε γυμνό, φορώντας λυμένο έναν μωβ στηθόδεσμο. Τα τραύματα αποδίδονται σε πτώση στα βράχια.

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Οι γονείς της υποβάλλουν δήλωση εξαφάνισης.

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Δύο συμφοιτήτριές της μετέβησαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου όπου και επιβεβαίωσαν την ταυτότητά της.

Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018

Ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη μετέβη στο νεκροτομείο για την αναγνώριση του πτώματος. Ειδικό κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών του Λιμενικού Σώματος, φτάνει στη Ρόδο εσπευσμένα από την Αθήνα.

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Καταθέτει στις αρχές ο ιδιοκτήτης του λευκού βαν, που εθεάθη κοντά στο σπίτι της νεαρής, και στο οποίο φέρεται να επιβιβάστηκε η φοιτήτρια. Καταθέτει και ένας νεαρός Αλβανός, φίλος του γιου του ιδιοκτήτη του βαν. Οι δύο άνδρες έχουν πέσει σε αντιφάσεις.

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Ο 19χρονος τότε Αλβανός Αλέξανδρος Λουτσάι και ο 21χρονος τότε Μανώλης Κούκουρας, καταθέτουν και πέφτουν σε αρκετές αντιφάσεις. Πρότειναν στη φοιτήτρια, να συνευρεθούν ερωτικά στο σπίτι του Ροδίτη τους Πεύκους, η 21χρονη δεν συμφώνησε και ξέσπασε καβγάς. Ο Αλβανός της κατάφερε χτυπήματα με σίδερο σιδερώματος στο κεφάλι και στη συνέχεια πιάνοντάς την από τον λαιμό. Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις. Τότε οι δύο δράστες αποφάσισαν να την “ξεφορτωθούν”. Την μεταφέρουν με το φορτηγάκι στην δύσβατη περιοχή “Φώκια”, στους Πεύκους, πετώντας την στη θάλασσα.

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Οι δύο νεαροί οδηγούνται στον εισαγγελέα. Εγγραφη απολογία είχε ληφθεί μόνο από τον 19χρονο. Ο 21χρονος άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, δήλωσε ότι αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται, ότι διορίζει ως συνηγόρους του τους δικηγόρους κ.κ. Ακη Δημητριάδη και Μιχάλη Δημητρακόπουλο (Αθηνών) και περαιτέρω ότι αιτείται 48ωρη προθεσμία. Σε ό,τι αφορά στην απολογία του Αλβανού συγκατηγορούμενού του, ήδη οι συνήγοροι υπεράσπισής του κ. Στέλιος Κιουρτζής και η συνεργάτιδά του κ. Ελλη Σταυριανάκη και ο κ. Κώστας Διακονής θα την προσβάλουν ως άκυρη. Υποστηρίζουν ότι η «ομολογία» του αποτελεί προϊόν πίεσης των λιμενικών. Οι δύο δράστες οδηγήθηκαν σιδεροδέσμιοι στα γραφεία της Σήμανσης της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση φορώντας και αλεξίσφαιρα. Τα μέτρα προστασίας ήταν δρακόντεια καθώς από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί πέριξ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου και ορισμένοι απειλούσαν να τους λιντσάρουν. Την ίδια μέρα, πραγματοποιείται αυτοψία στην οικία στους Πεύκους που οδήγησαν την 21χρονη οι δράστες. Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Δημ. Φερεντίνος ασκεί ποινική δίωξη εις βάρος τους για ανθρωποκτονία από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αλλά και για βιασμό από κοινού και παρέπεμψε την δικογραφία στην αναπληρώτρια Ανακρίτρια, που προχώρησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Η Ελένη Τοπαλούδη, οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία σε κοιμητήριο στην γενέτειρά της στο Διδυμότειχο. Την ίδια μέρα, οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία και για βιασμό από κοινού, οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ρόδου, που τους επανέλαβε τις κατηγορίες και τους έδωσε 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν. Ο ένας επιδιώκει να επιρρίψει την ευθύνη στον άλλο και τα όσα υποστήριξαν προφορικά αλληλοαναιρούνται. Οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν σοκ. Ο ιατροδικαστής αποκάλυψε ότι η άτυχη νεαρή μαρτύρησε στα χέρια των δολοφόνων της. Εκτός από το χτύπημα στο κεφάλι, υπάρχουν και άλλα ευρήματα που δείχνουν ότι την κακοποίησαν βάναυσα. Το συγκλονιστικό στοιχείο είναι ότι η κοπέλα ήταν ζωντανή όταν την πέταξαν στη θάλασσα. Αν την πήγαιναν στο νοσοκομείο, σήμερα θα ζούσε, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Ρόδου. Παράλληλα, εντοπίζονται κοντά στο σημείο που βρέθηκε το άψυχο σώμα της 21χρονης, τα ρούχα που φορούσε, πλην του εσωρούχου της αλλά και το ηλεκτρικό σίδερο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να της επιφέρουν τραύμα στο πρόσωπο.

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Νέος κύκλος ερευνών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παρουσιάστηκαν αυτοβούλως ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου, δύο λιμενικοί.

Ο ένας διατείνεται ότι ο 21χρονος Ροδίτης ενώ είχε προσαχθεί ενώπιον των λιμενικών αυθόρμητα, του είπε ότι ήταν ο 19χρονος φίλος του εκείνος που χτύπησε την φοιτήτρια αρχικά καταφέρνοντάς της μια μπουνιά στο πρόσωπο και ακολούθως με το ηλεκτρικό σίδερο κατ’ επανάληψη επειδή προσέβαλε τον ανδρισμό του. Ο λιμενικός, διατείνεται ότι ο 21χρονος τού είπε ότι η φοιτήτρια εκλιπαρούσε να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο και ότι την πέταξαν στα βράχια κατόπιν συναπόφασής τους. Ο δεύτερος λιμενικός στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι ο 19χρονος οδηγήθηκε παρουσία τους στην οικία της οικογένειας του 21χρονου στους Πεύκους και εκεί τους υπέδειξε το σημείο όπου βίασαν το θύμα. Οταν του ζητήθηκε να τους οδηγήσει στην θαλάσσια περιοχή, όπου την πέταξαν από τα βράχια δεν γνώριζε το δρομολόγιο, ενώ θυμήθηκε το σημείο όταν έφτασαν σε απόσταση λίγων μέτρων. Οι γονείς της 21χρονης φοιτήτριας δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους κ. Αλέξη Κούγια και του συνεργάτη του κ. Σάββα Παυλίδη, υπέβαλαν δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής.

Ο ιατροδικαστής Ρόδου κ. Παναγιώτης Κοτρέτσος, υπέβαλε την έκθεση ιατροδικαστικής εξέτασης. Επισημαίνει ότι δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βεβαιότητα σημεία υποδηλωτικά πρόσφατης συνουσίας λόγω της παραμονής του σώματος εντός της θάλασσας. Προσδιορίζει τον θάνατο της μεταξύ 20.00 ώρας της 27/11/2018 και της 06.00 ώρας της 28/11/2018 μέσα στη θάλασσα από πνιγμό. Τονίζει ότι οι εν ζωή γενόμενες κακώσεις (οι κρανιοεγκεφαλικές και του λαιμού που αποδίδονται σε απόπειρα στραγγαλισμού) προϋπήρχαν της εισόδου του σώματος στο νερό με εκτιμώμενο χρόνο πρόκλησής τους το πολύ δύο ώρες πριν. Αποδίδει τον θάνατό της συνεπεία πνιγμού εξ εισροφήσεως ύδατος επί εδάφους κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι. Στο δικαστικό μέγαρο Ρόδου συγκεντρώθηκε από το πρωί πλήθος κόσμου και προκλήθηκαν μικροεπεισόδια τα οποία δεν πήραν διάσταση εξαιτίας της παρουσίας ισχυρής δύναμης αστυνομικών και λιμενικών. Τα μέτρα φύλαξης των δύο δολοφόνων ήταν δρακόντεια ενώ εξαγριωμένοι πολίτες εξύβρισαν τους κατηγορούμενους και ορισμένοι επεδίωξαν να τους πλησιάσουν για να τους λιντσάρουν. Οι κατηγορούμενοι στην κυριολεξία φυγαδεύτηκαν από το δικαστικό μέγαρο. Την ίδια μέρα σε επίσημες ανακοινώσεις προχώρησε το Λιμενικό Σώμα. Τονίζεται ότι οι δράστες, μετά την πράξη τους, επέστρεψαν στην εξοχική κατοικία, καθάρισαν αίματα και το εσωτερικό και μάζεψαν ρούχα και άλλα αντικείμενα τα οποία πέταξαν στη βραχώδη περιοχή όπου βρέθηκαν από τους λιμενικούς.

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και υπό άκρα μυστικότητα οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Τίτλοι τέλους έπεσαν στην πολύκροτη δίκη, με την απόφαση να γίνεται δεκτή με συνθήματα κατά των γυναικοκτονιών και υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών από τους συγκεντρωμένους έξω από την αίθουσα του Δικαστηρίου. Ισόβια κάθειρξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τον καθένα από τους δυο κατηγορουμένους της υπόθεσης Τοπαλούδη και κάθειρξη 15 ετών για τον καθένα για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού αποφάσισε το δικαστήριο.

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι, ο 24χρονος πλέον Μανώλης Κούκουρας και ο 23χρονος Αλέξανδρος Λουτσάι, κρίθηκαν ένοχοι για ομαδικό βιασμό από δύο δράστες, ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το δικαστήριο απέρριψε αυτοτελείς ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού. Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνώρισε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας στους δυο κατηγορούμενος για τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, κάνοντας δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως. Στους δύο δράστες το δικαστήριο επέβαλε ποινή ισοβίων και 15 ετών κάθειρξης για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας και του ομαδικού βιασμού, διατηρώντας την ίδια ποινή που είχε επιβληθεί και σε πρώτο βαθμό. Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

