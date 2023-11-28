Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε σε βάρος των τριών ανηλίκων που φέρονται πως λήστεψαν υποδιευθυντή λυκείου, στην περιοχή Κορδελιού- Ευόσμου.

Συγκεκριμένα οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 15 , 16 και 17 χρονών κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 1ο τακτικό ανακριτή. Ο τέταρτος συλληφθείς, ηλικίας 36 χρονών, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερος αφού πρώτα ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 12:10 μ.μ. της 27ης Νοεμβρίου, οι τρεις ανήλικοι πλησίασαν τον 54χρονο κι άλλους τρεις συναδέλφους που κάπνιζαν έξω από το προαύλιο Λυκείου της περιοχής και τους ρώτησαν σε πόση ώρα είναι το διάλειμμα του σχολείου. Ύστερα από 5 λεπτά ο 54χρονος πήγε να αγοράσει τσιγάρα από παρακείμενο κατάστημα ψιλικών. Τότε τον πλησίασαν οι τρεις ανήλικοι και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν ενώ τους άρπαξαν από τον λαιμό μια χρυσή αλυσίδα με σταυρό και βέρα.

Την ώρα που ο παθών βρισκόταν χτυπημένος στο έδαφος πέρασε τυχαία περιπολία της ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί βοήθησαν τον εκπαιδευτικό να σηκωθεί και στη συνέχεια εντόπισαν και συνέλαβαν τους φερόμενους ως δράστες. Οι ανήλικοι αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα.

Στη συνέχεια συνελήφθη ένας 36χρονος Αλβανός ο οποίος είναι θείος ενός από τους ανήλικους και εντοπίστηκε να κατέχει τα κλοπιμαία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, μεσημβρινές ώρες χθες (27/11) στην περιοχή του Κορδελιού, τα τρία νεαρά άτομα ασκώντας σωματική βία σε βάρους 54χρονου ημεδαπού, αφαίρεσαν από την κατοχή του μία αλυσίδα με σταυρό και μία βέρα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας εντόπισαν τον τελευταίο και του προσέφεραν τις Α’ βοήθειες, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο αναζητήσεων συνέλαβαν τους προαναφερόμενους.

Στην κατοχή του ενός βρέθηκε η βέρα που αφαιρέθηκε, ενώ συνεχιζόμενης της αστυνομικής έρευνας, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 36χρονο (συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των ανήλικων) στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ο σταυρός.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη.

