Η κακοκαιρία πλήττει από το πρωί την Ηλεία.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή του Πύργου και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια.





Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr μικρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή και έχει προκαλέσει ζημιές σε στέγαστρα.



Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου.

Πηγή φωτογραφιών - βίντεο: ilialive.gr

