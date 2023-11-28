Λογαριασμός
Ανεμοστρόβιλος χτύπησε στα παραλιακά σπίτια στην Κυανή Ακτή Πύργου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή του Πύργου και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια

Πύργος

Η κακοκαιρία πλήττει από το πρωί την Ηλεία.

Πύργος

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή του Πύργου και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια.
 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr μικρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή και έχει προκαλέσει ζημιές σε στέγαστρα.
 
Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου.

Πύργος

Πύργος

Πηγή φωτογραφιών - βίντεο: ilialive.gr

Πηγή: ilialive.gr

TAGS: κακοκαιρία Πύργος
