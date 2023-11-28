Τον εξωφρενικό ισχυρισμό ότι «οι Έλληνες αθέτησαν την υπόσχεσή τους να μην σηκώσουν το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα» διατυπώνει, με όλο και μεγαλύτερη ένταση, το Λονδίνο για το «διπλωματικό φάουλ» του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, ο οποίος ακύρωσε άκομψα τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις δηλώσεις του δεύτερου για την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο ισχυρισμός διαψεύδεται κατηγορηματικά από την Αθήνα.

«Η Ντάουνινγκ Στριτ πίστευε ότι είχε διαβεβαιώσεις από την ελληνική κυβέρνηση ότι ο πρωθυπουργός της δεν θα έθιγε το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στο BBC την Κυριακή ότι το να έχεις κάποιους από τους θησαυρούς, γνωστούς και ως Ελγίνεια Μάρμαρα, στο Λονδίνο και άλλους στην Αθήνα ήταν σαν να κόβεις τη Μόνα Λίζα στη μέση. Το Νο 10 ακύρωσε τότε τη συνάντηση του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ με τον κ. Μητσοτάκη» αναφέρει το BBC.

Ο υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ δήλωσε στο BBC Breakfast την Τρίτη ότι είναι «λυπηρό» που δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο χωρών αφού ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε μια δευτερεύουσα πρόταση να συναντήσει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Όλιβερ Ντάουντεν.





Ερωτηθείς εάν η μεταχείριση της κυβέρνησης προς τον Έλληνα ηγέτη ήταν αγενής, ο κ. Χάρπερ είπε ότι στους Έλληνες είχαν προταθεί μια συνάντηση ανώτατου επιπέδου, αλλά «έχουν το δικαίωμα να έχουν τη δική τους άποψη».



Η καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη, πρώην μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού, δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι η στάση της Ελλάδας ήταν «πεντακάθαρη και παρέμεινε αμετάβλητη» εδώ και χρόνια.



Λέγοντας ότι η στάση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου δεν φαίνεται «καλύτερη από αυτή του Λόρδου Έλγιν», συνέχισε: «Η συμπεριφορά του Ρίσι Σούνακ δεν πλησιάζει καν τη συμπεριφορά ενός ηγέτη ενός μεγάλου έθνους με το οποίο η Ελλάδα συνεργάζεται σε πολλά θέματα και θεωρεί φίλο».



Η κ. Σταματούδη είπε στο BBC ότι δεν γνωρίζει εάν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων να μην τεθεί το θέμα κατά την επίσκεψη στο Λονδίνο. Αλλά πρόσθεσε: «Δεν είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός να μην απαντά σε ερωτήσεις για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα».



«Ο κ. Σούνακ θέλει να θεωρείται υπερασπιστής της θέσης των μαρμάρων στο Λονδίνο» σχολιάζει το BBC. Ανώτερη πηγή των Συντηρητικών δήλωσε: «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη - τα Ελγίνεια Μάρμαρα αποτελούν μέρος της μόνιμης συλλογής του Βρετανικού Μουσείου και ανήκουν εδώ».



Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας ότι ήταν «βαθιά απογοητευμένος από την απότομη ακύρωση» της συνάντησης, η οποία είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τρίτης. «Όσοι πιστεύουν ακράδαντα στην ορθότητα και τη δικαιοσύνη των θέσεων τους δεν διστάζουν ποτέ να συμμετάσχουν σε εποικοδομητική επιχειρηματολογία και συζήτηση», είπε.

Οι συνομιλίες Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας συμφωνήθηκαν «με την αντίληψη ότι οι Έλληνες δεν θα ασκήσουν δημόσια πίεση (lobby) για την επιστροφή των Ελγινείων Μαρμάρων» σημείωνε νωρίτερα σε τίτλο του και το Sky News.



«Απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή η συνάντηση συμφωνήθηκε στη βάση ότι οι Έλληνες δεν θα ασκούσαν δημόσια πίεση για τα Ελγίνεια Μάρμαρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος του Sky News Μαρί Ορόρα.



«Το Σαββατοκύριακο ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε για το γεγονός ότι υπάρχει θέμα επανένωσης για τα μάρμαρα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, και ότι ήταν σαν να κόβεται στη μέση η Μόνα Λίζα, με τη μισή να τοποθετείται στο Λούβρο και την άλλη μισή αλλού. Αυτή η αναλογία με τη Μόνα Λίζα μπορεί να προκάλεσε λίγο εκνευρισμό» σχολίασε.



«Η (βρετανική) κυβέρνηση έχει πει ουσιαστικά ότι έχει έναν μεγάλο σύμμαχο στην Ελλάδα, είναι περισσότερο από ικανοποιημένη που συνεργάζεται με την Ελλάδα σε θέματα όπως η μετανάστευση και η οικονομία. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι ο (σ.σ Βρετανός) πρωθυπουργός αποφάσισε να ακυρώσει αυτή τη συνάντηση σε αυτό που οι Έλληνες αποκαλούν ‘11η ώρα’» σχολίασε η πολιτική ανταποκρίτρια του βρετανικού δικτύου.

