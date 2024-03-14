Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας ανηλίκων – αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης - με πρωταγωνίστριες μαθήτριες.

Τρεις 16χρονες κατηγορούνται ότι - χθες το μεσημέρι λίγο μετά το σχολείο - χτυπούσαν στη μέση του δρόμου μια 15χρονη.

Μάλιστα, το κορίτσι από τα πολλά χτυπήματα που δέχθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τις δύο από τις τρεις ανήλικες, ενώ κατασχέθηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό.

Επίσης συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η τρίτη ανήλικη κατάφερε να διαφύγει.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.