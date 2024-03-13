Λογαριασμός
Σεπόλια: Επεισόδια και χημικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στην συμβολή των οδών Ξανθίππης και Δράμας, ομάδα ατόμων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις ενώ έσπασαν και βιτρίνα καταστήματος

Σεπόλια

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ένταση σημειώθηκε την Τετάρτη το βράδυ στα Σεπόλια όταν οργανώσεις που τάσσονται υπέρ της 12χρονης που έπεσε θύμα μαστροπείας και βιασμού πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στη περιοχή.

σεπολια

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στην συμβολή των οδών Ξανθίππης και Δράμας, ομάδα ατόμων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις ενώ έσπασαν και τον υαλοπινακα καταστήματος.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά.

