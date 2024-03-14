Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές στην Αττική έγινε από την αστυνομία η οποία κατάσχεσε 18 οχήματα και πλήθος εξαρτημάτων.

Όπως διαπιστώθηκε το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνάει τις 980.000 ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Το πρωί της Τρίτης, 12 Μαρτίου 2024, έγινε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης από κοινού με ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Όπλων – Ιχνών και Εργαλείων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και λοιπές αστυνομικές ομάδες, σε περιοχές της Αττικής και της Κρήτης, κατά την οποία συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και παράβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή, η οποία προέβαινε σε κλοπές οχημάτων και μοτοσυκλετών με ιδιαίτερα αυξημένη αγοραστική ζήτηση, με συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi), με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, και συγκεκριμένα:

35χρονος, ο οποίος κατείχε τον αρχηγικό ρόλο, ήταν αποκλειστικός ρυθμιστής της λειτουργίας της οργάνωσης, ενώ σε συνεργείο – φανοποιείο, ιδιοκτησίας του, πλαστογραφούνταν τα κλεμμένα οχήματα. Κατεύθυνε τις ενέργειες των μελών της οργάνωσης, φροντίζοντας για την παραλαβή, αποθήκευση και περαιτέρω διάθεση αποσυναρμολογημένων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Επιπλέον, διαχειρίζονταν τις χρηματικές ροές για την λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, όπως τις πληρωμές για την αποσυναρμολόγηση αυτοκινήτων και τα λειτουργικά κόστη εγκαταστάσεων.

32χρονος, λειτουργούσε σε άμεση εξάρτηση με το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ είχε κομβικό ρόλο για την λειτουργία αυτής καθώς πραγματοποιούσε ταξινομήσεις οχημάτων από το εξωτερικό και στην συνέχεια προέβαινε στην πώληση των πλαστογραφημένων αυτοκινήτων, παραλαμβάνοντας τα τιμήματα και εξαπατώντας τους αγοραστές,

43χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει την εγκατάσταση και λειτουργία σε εγκαταλειμμένο κτίσμα αυτοσχέδιου διαλυτηρίου. Ήταν το άτομο που παραλάμβανε τα κλεμμένα οχήματα, τα απέκρυπτε και φρόντιζε για την αποσυναρμολόγηση τους. Όταν ολοκλήρωνε τις εργασίες, παρέδιδε τα εξαρτήματα με την χρήση κλειστών φορτηγών στο αρχηγικό μέλος,

29χρονος και 21χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης και αφαιρούσαν οχήματα, που κάλυπταν τις ανάγκες της οργάνωσης. Για να πετύχουν τον σκοπό τους κινούνταν νυχτερινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αναζητώντας οχήματα. Αφού διέπρατταν την κλοπή, μετέφεραν τα οχήματα σε συνοικιακές οδούς ή σε «καβάτζα» τους, για να μην ανευρεθούν, και

51χρονος, ο οποίος επίσης διέθετε συνεργείο αυτοκινήτων, όπου λειτουργούσε αυτοσχέδιο διαλυτήριο οχημάτων, σε υπαίθριο χώρο με υψηλή περίφραξη και μεγάλη διπλή πόρτα. Από αυτόν το αρχηγικό μέλος, με χρήση αυτοκινήτου – βαν φόρτωνε και παραλάμβανε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, έναντι αντιτίμου.

Χαρακτηριστικό της μεθοδικότητάς τους είναι ότι δεν διέπρατταν ευκαιριακές κλοπές, αλλά αφαιρούσαν οχήματα συγκεκριμένης μάρκας, μοντέλου και χρώματος, τα οποία ταίριαζαν απόλυτα κάθε φορά με οχήματα που είχαν μόλις ταξινομήσει.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9 κλεμμένα οχήματα,

9 οχήματα, των οποίων η νόμιμη προέλευση εξετάζεται,

1 κλεμμένη μοτοσυκλέτα,

8 σκελετοί οχημάτων (σασί), με αποκομμένα τα πλακίδια αναγραφής αριθμού πλαισίου και τις ενδείξεις – stickers αυτών,

8 κινητήρες αυτοκινήτων,

πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας χωρών Εξωτερικού,

πλαστές σφραγίδες,

συσκευή παρεμβολής ραδιοσυχνοτήτων (jammer),

διαγνωστικά εγκεφάλου αυτοκινήτων,

φύσες που συνδέονται στην OBD οχημάτων,

ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ανταλλακτικών – εξαρτημάτων οχημάτων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

πλήθος εγγράφων που αφορούσαν οχήματα προερχόμενα από το εξωτερικό,

πλήθος κλειδιών οχημάτων και κλειδί πασπαρτού,

φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

πλήθος καρτών sim και μέσων αποθήκευσης δεδομένων USB και micro sd,

-1.332- γραμμάρια κάνναβης,

ρουχισμός που φορούσαν κατά τη διάπραξη των κλοπών,

-2- όπλα (πιστόλι και περίστροφο), -3- αεροβόλα πιστόλια και -1- ρέπλικα περιστρόφου,

-11- μαχαίρια διαφόρων μεγεθών,

-100- φυσίγγια και

-1730- ευρώ.

Για την υπόθεση είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες και σε προγενέστερο χρόνο και συγκεκριμένα σε εμπορευματοκιβώτια εταιρείας του αρχηγικού μέλους καθώς και σε διαλυτήριο αυτοκινήτων μέλους της οργάνωσης, κατά τις οποίες –μεταξύ άλλων- είχαν βρεθεί και κατασχεθεί:

-3- κλεμμένα οχήματα,

-12- αποσυναρμολογημένα οχήματα, χωρίς χαρακτηριστικούς αριθμούς και τα μοναδικά stickers τους,

-39- κινητήρες οχημάτων, στην πλειοψηφία τους με αποξεσμένους αναγνωριστικούς αριθμούς,

πλήθος από πόρτες, προφυλακτήρες, φανάρια, ζαντολάστιχα, άξονες και άλλα εξαρτήματα οχημάτων και

πλήθος εργαλείων αποσυναρμολόγησης αυτοκινήτων.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί -40- περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και -2- κλοπών μοτοσυκλετών, ενώ το παράνομο κέρδος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των -980.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές, πλαστογραφίες και άλλα συναφή αδικήματα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.