Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισού, Ασπρόπυργο και παραλιακή

Πού παρατηρείται κίνηση αυτήν την ώρα

UPDATE: 10:47
κίνηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Κηφισού από την Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ ανά τμήματα. Επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται: 

  • στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Αχαρνών,
  • στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου κατά μήκος του Ασπροπύργου,
  • στην Αρδηττού
  • στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άγιο Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο ανά τμήματα. 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κίνηση Κίνηση στον Κηφισό Κίνηση τώρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark