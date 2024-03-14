Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Κηφισού από την Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ ανά τμήματα. Επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται:

στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Αχαρνών,

στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου κατά μήκος του Ασπροπύργου,

στην Αρδηττού

στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άγιο Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο ανά τμήματα.

Πηγή: skai.gr

