Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Κηφισού από την Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ ανά τμήματα. Επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται:
- στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Αχαρνών,
- στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου κατά μήκος του Ασπροπύργου,
- στην Αρδηττού
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άγιο Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο ανά τμήματα.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.