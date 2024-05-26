Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media δείχνει τη στιγμή της συμπλοκής των περίπου 100 Ελλήνων οπαδών έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Prenzlauer Allee ενώ σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων οι ελληνικές Αρχές είχαν προειδοποιήσει τις γερμανικές Αρχές για το κίνδυνο επεισοδίων.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου όπου περίπου 100 οπαδοί ενεπλάκησαν σε σταθμό του μετρό, στο Βερολίνο, όπως επισήμανε η γερμανική αστυνομία σε τοπικά μέσα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου όπου περίπου 100 οπαδοί ενεπλάκησαν σε σταθμό του μετρό, στο Βερολίνο, όπως επισήμανε η γερμανική αστυνομία σε τοπικά μέσα.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ενώ υπήρχε η συμμετοχή και ξένων χούλιγκαν. Παράλληλα, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι στην συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν ρόπαλα του μπέιζμπολ και γκλοπ.

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr an der S-Bahn Prenzlauer Allee, S-Bahn Verkehr ist eingestellt, Station ist gesperrt. Tram M5 fährt auch nicht. #b2505 #berlin pic.twitter.com/HAP7X4NIhF — DerNudels (@DerNudels) May 25, 2024

Από τα επεισόδια, συνολικά 12 άτομα τραυματίστηκα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής. Αναλυτικά, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμη εννέα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 89 προσαγωγές για ταυτοποίηση στοιχείων και με την κατηγορία της άσκησης σωματικής βλάβης.

Η γερμανική αστυνομία αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ελληνικών αρχών

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, Η ελληνική αστυνομία είχε επικοινωνία με τη γερμανική αστυνομία. Συγκεκριμένα, η ελληνική αστυνομία είχε ενημερώνει εγγράφως των αριθμό των φιλάθλων που θα μετέβαιναν στο Βερολίνο. Μάλιστα, είχαν ενημερώσει πως ορισμένοι φίλαθλοι είχαν ιστορικό.

Επίσης, σε μια κίνηση που δε συνηθίζεται, οι ελληνικές αρχές είχαν ρωτήσει τις γερμανικές αν θα ήθελαν να στείλουν στο Βερολίνο, Έλληνες αστυνομικούς για ενίσχυση των μέτρων προστασίας, ωστόσο η γερμανική αστυνομία αρνήθηκε τη βοήθεια.

Η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει επισήμως στοιχεία σχετικά με τους τραυματίες ωστόσο δεν έχει λάβει απάντηση μέχρι στιγμής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.