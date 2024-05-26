Άλλο ένα δείγμα ότι μεγάλο ποσοστό φίλων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού δεν έχουν πολλά να χωρίσουν εκτός των αγωνιστικών χώρων…



Όπως και όσοι βρέθηκαν στον σταθμό μετρό του Βερολίνου το βράδυ του Σαββάτου, παίρνοντας μέρος σε σοβαρά επεισόδια, αποτελούν μειονότητα.

Φίλοι των «αιώνιων» εντοπίστηκαν στην πόλη να κάνουν βόλτα λίγες ώρες πριν τον τελικό της Ευρωλίγκας, όπως μπορείτε να δείτε σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το

