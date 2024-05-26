Λογαριασμός
Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν: Οπαδοί Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού παρέα στο Βερολίνο πριν τον τελικό

Φίλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έκαναν βόλτα μαζί στο Βερολίνο λίγες ώρες πριν τον τελικό της Ευρωλίγκας

Βερολίνο

Άλλο ένα δείγμα ότι μεγάλο ποσοστό φίλων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού δεν έχουν πολλά να χωρίσουν εκτός των αγωνιστικών χώρων…

Όπως και όσοι βρέθηκαν στον σταθμό μετρό του Βερολίνου το βράδυ του Σαββάτου, παίρνοντας μέρος σε σοβαρά επεισόδια, αποτελούν μειονότητα.



Φίλοι των «αιώνιων» εντοπίστηκαν στην πόλη να κάνουν βόλτα λίγες ώρες πριν τον τελικό της Ευρωλίγκας, όπως μπορείτε να δείτε σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το sport-fm.gr.


Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Final 4 Euroleague Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
