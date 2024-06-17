Οι ταινίες της εβδομάδας που θα δούμε σε TV και πλατφόρμες

«Αγάπη, Ζωή», στο COSMOTE CINEMA 2HD, 17/06 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Κότζι Φουκάντα

Ηθοποιοί: Φουμίνο Κιμούρα,Κέντο Ναγκαϊάμα,Τέτα Σιμάντα

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Μια γυναίκα ζει ήρεμα με τον γιο της και τον νέο σύζυγό της, μέχρι που ένα τραγικό γεγονός φέρνει τον βιολογικό πατέρα του αγοριού ξανά στη ζωή της. Η απόφασή της να τον βοηθήσει θα διαταράξει τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες.

Learning to Love, στο COSMOTE CINEMA 1HD, 18/06 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Νταμιάν Ρομάι

Ηθοποιοί: Ίνα Μπαρόν,Φίλιπ Μπόιντ, Κάρολαϊν Σκάι

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, ο Χάρι έχει χάσει την πίστη του και έχει απομακρυνθεί από τις δύο μικρές κόρες του. Ώσπου μια αισιόδοξη κοπέλα μπαίνει αναπάντεχα στη ζωή της οικογένειας και τη γεμίζει ζεστασιά και αγάπη.

Ντελικατέσσεν, στην ΕΡΤ3, 18/06 στις 23:10

Σκηνοθεσία: Marc Caro-Jean-Pierre Jeunet

Hθοποιοί: Marie-Laure Dougnac, Dominique Pinon, Pascal Benezech

Έχουν περάσει δεκαπέντε χρόνια από την πυρηνική καταστροφή. Στη μέση ενός άδειου οικοπέδου βρίσκεται ένα παλιό κτίριο που κατοικείται από μερικούς μάλλον παράξενους ανθρώπους, των οποίων το κύριο μέλημα είναι η τροφή. Ολόκληρη η οικογένεια Ταπιόκα, ο κύριος και η κυρία Ιντερλιγκέιτορ, ένα ζευγάρι τρομερών σνομπ, οι αδελφοί Κουμπ, που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κατασκευάζουν μικρά στρογγυλά κουτιά που μουγκρίζουν όταν τα γυρνάς ανάποδα, ο κύριος Ποτέν, που έχει ταμπουρωθεί με τα βατράχια και τα σαλιγκάρια του, και η δεσποινίς Πλουζ, μια κυρία με αβέβαιη αρετή, όλοι είναι πελάτες του κρεοπωλείου στον κάτω όροφο, κάτω από την πινακίδα Ντελικατέσεν που τρίζει τραγικά στον άνεμο. Κάτω από αυτό, στους υπονόμους, ζουν οι Τρωγλοδίτες. Αυτοί είναι οι επαναστάτες: χορτοφάγοι.

Το Έγκλημά μου, στο COSMOTE CINEMA 1HD, 20/06 στις 22:45

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Οζόν

Ηθοποιοί: Ναντιά Τερεσκεβίτς,Ρεμπεκά Μαρντέρ,Ιζαμπέλ Ιπέρ

Στο Παρίσι της δεκαετίας του ’30, μια απένταρη ηθοποιός ομολογεί ότι δολοφόνησε έναν διάσημο παραγωγό. Όταν αθωώνεται, βλέπει την καριέρα της να εκτοξεύεται. Μα έχει πει την αλήθεια για το έγκλημα ή κρύβει κάποιο ένοχο μυστικό;

Ο Τενόρος, στην ΕΡΤ3, 21/06 στις 22:30

Σκηνοθεσία: Claude Zidi Jr.

Ηθοποιοί: Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme, Michèle Laroque

Ενώ εργάζεται ως διανομέας, ο Αντουάν, ένας φιλόδοξος νεαρός ράπερ από τα προάστια του Παρισιού, συναντά την κυρία Λουαζό, μία επιφανή δασκάλα φωνητικής στην Όπερα του Παρισιού. Άναυδη από το καθαρόαιμο ταλέντο του, τον συστήνει στον κόσμο της όπερας. Ο Αντουάν γίνεται μαθητής της, αλλά κρύβει το όνειρό του από την οικογένεια και τους φίλους του από φόβο ότι δεν θα τον καταλάβουν. Νιώθει διχασμένος ανάμεσα στην ανώτερη αστική τάξη και τα προάστια στα οποία μεγάλωσε. Σύντομα, όμως, πρέπει να βρει τη δική του φωνή και θέση.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.