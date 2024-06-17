Σε συμφωνία με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αναλάβει τα ηνία της Εθνικής ομάδας ήρθε η νέα διοίκηση της ΕΠΟ, όπως αποκάλυψε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Το deal είναι για δύο χρόνια και θα επικυρωθεί τις επόμενες ημέρες, με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να έχει ως πρώτη αποστολή τα παιχνίδια της ελληνικής ομάδας στο Nations League, με πρώτο αυτό στις 7 Σεπτεμβρίου κόντρα στη Φινλανδία εντός έδρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.