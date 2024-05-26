e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών από τις 27 έως τις 31 Μαΐου 2024

Συνολικά 2.345.209.562 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.191.281 δικαιούχους, από τις 27 έως τις 31 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 28 Μαΐου, θα καταβληθούν 1.139.168.819 ευρώ σε 2.397.783 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουνίου 2024,

- στις 30 Μαΐου, θα καταβληθούν 1.133.510.743 ευρώ σε 1.735.048 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουνίου 2024,

- στις 31 Μαΐου, θα καταβληθούν 5.200.000 ευρώ 14.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Ιουνίου 2024,

- από τις 27 έως τις 31 Μαΐου, θα καταβληθούν 21.800.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,

- στις 28 Μαΐου, θα καταβληθούν 1.430.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών, λόγω αυξημένου επασφαλίστρου σε συνταξιούχους ΝΠΔΔ και

- στις 30 Μαΐου, θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.500 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους μη μισθωτούς, μέσω εκκαθαριστικής διαδικασίας της ΗΔΙΚΑ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 13 εκατ. ευρώ σε 22.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 9 εκατ. ευρώ σε 100 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»,

- 400.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

