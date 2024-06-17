Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10.50 στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Τραλλέων και Σιβόρων, όταν ένας άνδρας 51 ετών άνοιξε την πόρτα ενός αυτοκίνητου και τραυμάτισε με μαχαίρι στο μπράτσο την 63χρονο οδηγό του οχήματος.

Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη από αστυνομικούς, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο δράστης ισχυρίζεται ότι η γυναίκα είναι συγγενικό πρόσωπό του και είχαν διαφορές, ενώ η 63χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνωρίζει τον συγκεκριμένο άνδρα.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

