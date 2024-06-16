Μία λίστα με τους 33 πιο... περίεργους ευρωβουλευτές που ανέδειξαν οι πρόσφατες κάλπες για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, συνέταξε με χιουμοριστική διάθεση το Politico.

Ανάμεσά τους 3 Ελληνες - η 74χρονη κτηνοτρόφος Γαλάτω Αλεξανδράκη από την Αλεξανδρούπολη, η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο φυλακισμένος εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας, Φρέντη Μπελέρης - καθώς και ο 25χρονος Κύπριος youtuber Φειδίας Παναγιώτου.

Πρώτος στο "Kooky Group" είναι ο Φειδίας Παναγιώτου ο οποίος έχει 2,1 εκατομμύρια συνδρομητές και έχει συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο προβολές για το βίντεό του με τίτλο «Ανάγκασα τον Έλον Μασκ να με αγκαλιάσει» και 5 εκατομμύρια για ένα που ονομάζεται «Έζησα στο αεροδρόμιο για 7 ημέρες δωρεάν».

«Αν τον δείτε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, θα είναι επειδή είναι καθ’ οδόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα είναι ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και έχει πει ότι θέλει να δημιουργήσει το δικό του κόμμα… » γράφει το άρθρο.

Η Γαλάτω Αλεξανδράκη - η χασάπισσα της Θράκης - «ίσως είναι τώρα η κρεοπώλισσα των Βρυξελλών;» αναρωτιέται οι συντάκτης.

«Η κα Αλεξανδράκη, 76 ετών, είναι συνταξιούχος κτηνοτρόφος που διατηρεί κρεοπωλείο στην Αλεξανδρούπολη στη βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες της στο διαδίκτυο. Ούτε μια. Αλλά είναι τόσο γνωστή σε τοπικό επίπεδο που δεν έκανε εκστρατεία ούτε έδωσε συνέντευξη — και παρόλα αυτά κέρδισε μια έδρα για το εθνικιστικό κόμμα Ελληνική Λύση, το οποίο ήρθε δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει πει ακόμη αν θα πάρει τη θέση» αναφέρεται στο κείμενο.

Μία θέση στη λίστα κατέχει και η Αφροδίτη Λατινοπούλου (Θέα του body shaming)

«Πήρε το όνομά της από την Ελληνίδα θεά της ομορφιάς Αφροδίτη. Η Λατινοπούλου διαγράφτηκε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μετά από ρατσιστικό σχόλιο για μια τηλεοπτική παρουσιάστρια. Κέρδισε μια θέση με το κόμμα Φωνή της Λογικής, το οποίο υποστηρίζει ισόβιες φορολογικές απαλλαγές για γυναίκες που έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Είναι κατά των αμβλώσεων και της μετανάστευσης και θέλει να απαγορεύσει στα μέλη της LGBTQ κοινότητας να εργάζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα» γράφει στην λεζάντα.

Φρέντη Μπελέρης - «ο φυλακισμένος δήμαρχος»

«Ο Μπελέρης γιόρτασε την εκλογή του ως Έλληνας ευρωβουλευτής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας σε φυλακή της Αλβανίας. Ο Μπελέρης εξελέγη δήμαρχος της αλβανικής παράκτιας πόλης Χειμάρρα μόλις λίγες ημέρες αφότου συνελήφθη για εξαγορά ψήφων. Καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση. Οι Έλληνες πολιτικοί έχουν αποδοκιμάσει την κίνηση ως αλβανική προσπάθεια να ματαιώσει τις πολιτικές δραστηριότητες της ελληνικής μειονότητάς της».

