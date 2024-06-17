Κριτική στον πρώην προέδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, άσκησε ο βουλευτής του κόμματος, Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του σχετικά με τη σημερινή «πρεμιέρα» της διάσκεψης που διοργανώνουν σήμερα και αύριο (17 και 18 Ιουνίου) στο Ωδείο Αθηνών το Ινστιτούτο Τσίπρα και το Ίδρυμα του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ.

«Όχι άλλα ινστιτούτα και στρογγυλά τραπέζια προβληματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης!», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Πολάκης, ο οποίος επιτίθεται στους πρώην συντρόφους του στη Νέα Αριστερά -χωρίς να τους κατονομάζει-, σπεύδει ωστόσο να σημειώσει πριν ολοκληρώσει την ανάρτηση πως υπήρξε από αυτούς που στήριξαν «όσο ελάχιστοι» τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Μάλιστα, ο πρώην υπουργός Υγείας προσθέτει ότι «καποιοι που αποχωρησαν κρατωντας τις εδρες γιατι δεν τους αρεσε η νεα ηγεσια δεν νομιζω πως εχουν να προσφερουν κατι (τους το εδειξε αλλωστε ο λαος προσφατα) ουτε βεβαια καποιοι Σχοιναδες και Ρουσοπουλοι ή και καποιοι οπως ο Χουλιαράκης που αναζητησε τη ζεστη αγκαλια του αρχιτραπεζιτη Στουρναρα».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάνει επίσης λόγο για «φληναφήματα περί “βιώσιμης ανάπτυξης” (…) για να υπηρετηθούν σενάρια ελεγχόμενων “συγκλίσεων”».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.