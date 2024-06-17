Αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους ο όγκος των κόκκινων δανείων που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το Α' τρίμηνο του 2004 η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, αυξήθηκε κατά 579 εκατ. ευρώ στα 70,045 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 22.903 δισ. ευρώ στο τέλος του Α' τριμήνου του 2024, από 22,848 δισ . ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 55 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 22,865 δισ. ευρώ στο τέλος του A' τριμήνου του 2024. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 11,500 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 38 εκατ. ευρώ στο τέλος του A' τριμήνου του 2024 σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 145 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,196 δισ. ευρώ στο τέλος του A' τριμήνου του 2024.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 380 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 37,946 δισ. ευρώ στο τέλος του A' τριμήνου του 2024.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 35 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15,666 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 346 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 21,992 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

