Κρυπτόγαμα: Η Νικαίτη Κοντούρη σκηνοθετεί τον θεατρικό μονόλογο του Μιχάλη Αλμπάτη στην Πειραιώς 260

Έχοντας προκαλέσει μεγάλη αίσθηση με το μυθιστόρημά του «Και οι νεκροί ας θάψουν τους νεκρούς τους» που κυκλοφόρησε το 2022 (εκδ. Νήσος), ο συγγραφέας Μιχάλης Αλμπάτης γράφει για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έναν θεατρικό μονόλογο που διαδραματίζεται σε μια μικρή πόλη της Κρήτης, αρχές της δεκαετίας του 1980. Η παράσταση, με τίτλο «Κρυπτόγαμα», ανεβαίνει σήμερα και αύριο στην Πειραιώς 260, σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη. Πρωταγωνιστεί ο Μάκης Παπαδημητρίου.

Δευτέρα 17/6 στις 20:00 και στις 22:00, Τρίτη 18/6 στις 20:00 και στις 22:00

5-15€

Πειραιώς 260 – Χώρος Η, Καλλιθέα

Ένας αιώνας Μίμης Πλέσσας: Μεγάλο αφιέρωμα – συναυλία στο Ηρώδειο

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου τιμά τον Μίμη Πλέσσα με μία μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα, με τίτλο “Ένας αιώνας Μίμης Πλέσσας”, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Σε μια μυθική καριέρα που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες, ο Μίμης Πλέσσας, πολυσχιδής συνθέτης, βιρτουόζος πιανίστας και μαέστρος, έχει συνθέσει μελωδίες και τραγούδια που άφησαν εποχή, μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο, τζαζ, όπερα αλλά και κλασική μουσική. Δημιουργός γενναιόδωρος και δοτικός, ανέδειξε πολλούς μεγάλους τραγουδιστές (Νάνα Μούσχουρη, Τζένη Βάνου, Γιάννης Πουλόπουλος, Στράτος Διονυσίου, Ρένα Κουμιώτη κ.ά.) και καθόρισε το έντεχνο και λαϊκό τραγούδι με την πλούσια συμβολή του στη δισκογραφία, η οποία του οφείλει επίσης τον πιο εμπορικό ελληνικό δίσκο που κυκλοφόρησε ποτέ: ο Δρόμος, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έχει 4.000.000 πωλήσεις από το 1969. Στον κινηματογράφο, τα τραγούδια του Πλέσσα, από τις Θαλασσιές τις χάντρες μέχρι το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, ταυτίστηκαν με τις πιο λαμπερές στιγμές του ελληνικού σινεμά και τραγουδιούνται ακόμα. Τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, θα τιμήσουν στη συναυλία του Ηρωδείου πλειάδα αγαπημένων καλλιτεχνών, μαζί με την Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Δευτέρα 17/6, 21:00

Διακεκριμένη ζώνη 75€, Α Ζώνη 65€, Β Ζώνη 55€, Γ Ζώνη 45€, Άνω Διάζωμα (Δ Ζώνη) 30€, Άνω Διάζωμα (Ε Ζώνη) 5€ – 25€, Άνω Διάζωμα (Στ Ζώνη) 5€ – 20€, Άνω Διάζωμα (Ζ Ζώνη) 15€

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Ο Γιάννης Κότσιρας στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Ο Γιάννης Κότσιρας μετά τις πολύ πετυχημένες εμφανίσεις του στον Σταυρό Του Νότου και με ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ στις αποσκευές του, μάς προσκαλεί σε δύο μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές, σήμερα και αύριο στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Έχοντας στο πλάι του για δεύτερη χρονιά τη Μυρτώ Βασιλείου αλλά και τη Δήμητρα Μπουλούζου, σταθερή συνεργάτιδα του τα τελευταία χρόνια, ο Γιάννης Κότσιρας μάς έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις με παλιά και αγαπημένα, αλλά και ολοκαίνουρια τραγούδια από τον νέο του κύκλο τραγουδιών “Παράθυρο στο άπειρο”.

Δευτέρα 17/6 και Τρίτη 18/6 στις 21:30

20€ Α ζώνη, 17€ Β ζώνη, 15€ Γ ζώνη

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, Ηρακλείου 13, Πειραιάς

The Island: Η πρώτη έκθεση της Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Dana Schutz στην Ελλάδα

Καταλαμβάνοντας και τους τρεις ορόφους της Συλλογής Γιώργου Οικονόμου, η έκθεση παρουσιάζει εξέχοντα έργα μιας πορείας πάνω από 20 χρόνων, από τα πρώτα ώριμα έργα της Dana Schutz που έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως ένα πρόσφατο έργο που ολοκληρώθηκε αυτή τη χρονιά, προσφέροντας έτσι στον θεατή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη του ζωγραφικού της έργου. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η δουλειά της βρίσκεται σε αντίθεση με τη δουλειά πολλών άλλων καλλιτεχνών της γενιάς της, που είτε υιοθέτησαν τις θέσεις της αμερικανικής αφαίρεσης και του μινιμαλισμού ή στράφηκαν προς μια υλικότητα παραδοσιακά συνυφασμένη με τη γλυπτική. Η αρχική έλξη της προς την παραστατικότητα – είτε πρόκειται για μεμονωμένες φιγούρες είτε μικρές αλληλένδετες ομάδες ή ακόμη και εκτενέστερα «ανθρώπινα τοπία»—την έφερε στο προσκήνιο της αναβίωσης της σύγχρονης παραστατικής ζωγραφικής. Οι εικόνες της Schutz, που χαρακτηρίζονται από έντονη φαντασία, χειρονομιακούς ελιγμούς και ζωηρά χρώματα, αναδεικνύουν μια παλέτα που εξελίσσεται ταυτόχρονα με το όλο και πιο περίπλοκο εύρος και γκάμα της δουλειάς της.

Η έκθεση The Island είναι μια συνεκτική παρουσίαση δεκαπέντε πινάκων και πέντε έργων σε χαρτί που καταδεικνύουν την έκταση των δεξιοτήτων της καλλιτέχνιδας που έχουν μετακινηθεί και εξελιχθεί σημαντικά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η σύγκλιση των διαφορετικών υλικών (έργα σε χαρτί και λάδια σε καμβά) είναι διαφωτιστική όσον αφορά στην προσέγγιση της καλλιτέχνιδας, τόσο στο μονοχρωματικό σχέδιο με κάρβουνο όσο και στη χρήση χρώματος στους πίνακες.

Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 18:00, Τετάρτη 10:00 – 20:00

Συλλογή Γιώργου Οικονόμου, Λεωφόρος Κηφισίας 80, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.