Ναύπακτος: 13χρονος έχασε τις αισθήσεις του από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ - Τρεις συλλήψεις

Συνελήφθησαν, σήμερα τα ξημερώματα, στη Ναύπακτο, από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, δύο ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ένας ακόμη ενήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, διαπιστώθηκε ότι ένας 13χρονος, χθες αργά το βράδυ, ευρισκόμενος μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ναύπακτο, κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις και υποβασταζόμενος από άλλους ανηλίκους, αφού εξήλθε του καταστήματος, διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Παιδιατρική του Γ.Π.Νοσοκομείου Πατρών.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας κατάσχεσαν συνολικά 47 φιάλες αλκοολούχων ποτών και παρήγγειλαν στη Χημική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ χορηγήθηκε παραγγελία προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, για τη διενεργεια τοξικολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων στον ανήλικο.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας ανήλικος ο οποίος φιλοξενούσε τον ανήλικο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.

Πηγή: skai.gr

