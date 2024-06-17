SURVIVOR

Με τον Γιώργο Λιανό

Ο Ντάνιελ ήταν εκείνος που εχθές σημείωσε την καλύτερη επίδοση και κατάφερε να εξασφαλίσει την 1η ατομική ασυλία. Η Δώρα ψηφίστηκε ως η πρώτη υποψήφια μονομάχος καθώς οι περισσότεροι Survivors θεωρούν πως είναι η πιο αδύναμη αγωνιστικά και κατά συνέπεια η πιο εύκολη αντίπαλος αυτή τη στιγμή.

Απόψε οι πέντε Survivors μπαίνουν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν τη δεύτερη ασυλία. Ο καθένας μπορεί αν κερδίσει την ασυλία, να διώξει την υποψηφιότητα από πάνω του και να ορίσει άλλον υποψήφιο στη θέση του.

Η νίκη σε ένα ατομικό αγώνισμα ασυλίας έχει διαφορετική σημασία… Ποιος ή ποια θα καταφέρει να φορέσει το κολιέ απόψε;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

