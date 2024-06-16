Η πρώτη πολυκατοικία που παράγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει

Με επένδυση 362 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για την υλοποίηση παρεμβάσεων μόνωσης και αερισμού και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ένα κτίριο μπορεί να μετατραπεί σε παθητικό και να παράγει περισσότερη ενέργεια (έως και τριπλάσια) από αυτήν που καταναλώνει μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ενέργειας.

Μία από τις πρώτες εφαρμογές στην Ελλάδα, μια εργατική πολυκατοικία επί της οδού Πειραιώς, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε σχετική ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, παρουσία των δημάρχων Αθηναίων Χάρη Δούκα και Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου το κόστος των παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο κτίριο έφθασε σε 201.020 ευρώ ή 362,92 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.Τα αποτελέσματα - όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες - είναι ότι το κτίριο θα παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτήν που θα καταναλώνει, θα διατηρεί σταθερή θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου όλο το χρόνο, σχετική υγρασία 35-55% και η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα θα διατηρείται κάτω από 1000 ppm.

Χωρίς την προσθήκη του φωτοβολταϊκού αλλά με την υλοποίηση των λοιπών παρεμβάσεων το ενεργειακό κόστος περιορίζεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό το χρόνο, (100 ευρώ το χρόνο για διαμέρισμα 100 τ.μ.) καθώς η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται σε 15 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό ετησίως.

Οι εργασίες αναβάθμισης που υλοποιούνται στα παθητικά κτίρια περιλαμβάνουν 5 άξονες:

Θερμομόνωση στη στέγη, την πρόσοψη και τα υπόγεια, Αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση τριπλού υαλοπίνακα. Εξασφάλιση αεροστεγανότητας. Εντοπισμος και επίλυση των θερμογεφυρών. Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας.

Πρόσθετες εργασίες που μπορούν να υλοποιηθούν είναι ο εκσυγχρονισμός του ηλιακού θερμοσίφωνα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στη στέγη και έξυπνου μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, η τοποθέτηση θερμοχρωμικών γυαλιών στα κουφώματα και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην όψη του κτιρίου.

Την παρουσίαση του "Passivistas: The Tavros Project" έκαναν οι Δημήτρης Παλλαντζάς, φυσικός κτιρίων, Νεκτάριος Τσακουμάκης, μηχανολόγος μηχανικός, Στέφανος Παλλαντζάς, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, και Μαρία Καλτσά, αρχιτέκτων.

