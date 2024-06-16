Με τα χτυπήματα των ανταρτών Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα να εντείνουν την ανησυχία για διάχυση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, ο ΣΚΑΪ φέρνει στη δημοσιότητα ένα αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο.

Το βίντεο έχει καταγράψει καρέ - καρέ τη στιγμή της επίθεσης στο ελληνόκτητο πλοίο Tutor.

Η επίθεση έγινε την περασμένη Τετάρτη, ενώ το πλοίο έπλεε ανοιχτά των ακτών της Χουντέιντα που αποτελεί και την έδρα των Χούθι.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί δευτερόλεπτα μετά την επίθεση, και διακρίνονται τόσο το πλήρωμα όσο και οι ένοπλοι φρουροί του πλοίου σε καθεστώς πανικού να έχουν καταφύγει στη γέφυρα. Ένας ναυτικός σημαίνει συναγερμό μέσω ασυρμάτου, ενώ μπορεί κανείς να διακρίνει ότι κάποια από τα μέλη του πληρώματος παραπατούν, κάτι που σημαίνει ότι το πλοίο έχει κλυδωνιστεί από την έκρηξη και έχει απώλεια στήριξης. Το ωστικό κύμα έχει προκαλέσει ζημιές, έχουν πέσει ψευδοροφές και αντικείμενα στο πάτωμα.

Σε άλλο βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα πριν το χτύπημα, πλήρωμα και φρουροί διακρίνουν πλωτό σκάφος που τους πλησιάζει, ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά σκάφος από τους Χούθι που προσκρούει στο κήτος του πλοίου προκαλώντας ρήγμα.

Το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο για 3 ημέρες και υπάρχει αγνοούμενος ναυτικός ο οποίος φέρεται να εγκλωβίστηκε στο μηχανοστάσιο και να έχασε τη ζωή του λόγω της εισροής υδάτων. Σε τρίτο βίντεο, που έχει τραβηχτεί την Παρασκευή, 2 ημέρες μετά την επίθεση, παρουσιάζεται η στιγμή της σωτηρίας από πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.





