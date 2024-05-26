Καμία σύλληψη Έλληνα οπαδού, ούτε νοσηλεία στο Βερολίνο, όπως επιβεβαίωσε και ο Γιάννης Βρούτσης.



Με δήλωσή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, τονίζει ότι όσοι Έλληνες προσήχθησαν, στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι και «όσοι δέχθηκαν πρώτες βοήθειες υπέγραψαν υπεύθυνες δηλώσεις και αποχώρησαν».

«Από νωρίς το πρωί, με τη βοήθεια της Πρέσβειρας μας στο Βερολίνο, Μάρας Μαρινάκη, κινηθήκαμε συντονισμένα για να εξακριβώσουμε από τις γερμανικές αρχές τί ακριβώς συνέβη στα επεισόδια που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα.Έπειτα από πολύωρες επαφές επιβεβαιώνουμε επίσημα ότι ουδείς Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα σε νοσηλευόμενους ή σε συλληφθέντες.Όσοι Έλληνες προσήχθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ όσοι δέχθηκαν πρώτες βοήθειες υπέγραψαν υπεύθυνες δηλώσεις και αποχώρησαν».

