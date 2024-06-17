Μια ακόμα πτυχή του… πολύκροτου σίριαλ που αφορά στον Μάριο Χεζόνια και την επόμενη ομάδα του, έφερε στο φως της δημοσιότητας σήμερα (16/6) η «Marca», με φόντο και τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Καταγράφοντας, λοιπόν, τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του Κροάτη φόργουορντ, στο ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας μνημονεύονται όλες οι προτάσεις που αυτός είχε, συμπεριλαμβανόμενης κι εκείνης από τους «πράσινους».

Με τον παρελθοντικό χρόνο, μάλιστα, να είναι στοχευμένος, αφού, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει πάψει να ενδιαφέρεται να εντάξει τον Χεζόνια στο ρόστερ του.

«Μια από τις ομάδες που διεκδίκησε την υπογραφή του Χεζόνια ήταν η Παρτιζάν. Οι Σέρβοι είχαν επικοινωνήσει μαζί του τις τελευταίες εβδομάδες, δίνοντάς του συμβόλαιο για τρία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε τον Κροάτη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν όμως απέσυρε την προσφορά του μετά την κατάκτηση της Euroleague», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

