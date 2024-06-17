Robert Pattinson: Θα αναλάβει την παραγωγή της ταινίας τρόμου «Possession»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρόκειται να αναλάβει την παραγωγή του ριμέικ της ταινίας τρόμου του 1981, «Possession».

Σύμφωνα με αναφορές, ο σκηνοθέτης του «Smile» Πάρκερ Φιν θα σκηνοθετήσει και θα γράψει το σενάριο για το ριμέικ.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι παραγωγός μέσω της εταιρείας του Icki Eneo Arlo, ενώ ο Ρόι Λι θα κάνει παραγωγή για την Vertigo Entertainment. Ο ηθοποιός επί του παρόντος ανακοινώθηκε μόνο ως παραγωγός και όχι ως πρωταγωνιστής της ταινίας.

Robert Pattinson And 'Smile' Director Parker Finn Partner On Remake Of Horror Pic 'Possession' https://t.co/iQQ4muvQBO — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 12, 2024

Η αρχική ταινία του 1981 σκηνοθετήθηκε από τον Αντρέι Ζουλάφσκι και πρωταγωνίστησε ο Σαμ Νιλ ως Μαρκ, διεθνής κατάσκοπος και σύζυγος της Άννα, την οποία υποδύθηκε η Ιζαμπέλ Ατζανί, σύμφωνα με το THR.

Μετά την επιστροφή στο σπίτι από μια αποστολή, η Άννα ζητά διαζύγιο και δεν αποκαλύπτει τον λόγο. Ο Μαρκ, όμως, ανακαλύπτει ότι υπάρχει κάτι χειρότερο πίσω από τον χωρισμό.

Η ταινία ήταν η αντίδραση του σκηνοθέτη στη δική του καταρρέουσα συζυγική ζωή. Διεθνής συμπαραγωγή Γαλλίας και Γερμανίας, δεν γνώρισε επιτυχία ούτε είχε ιδιαίτερη αποδοχή όταν κυκλοφόρησε, αλλά έγινε καλτ για την πλήρη δέσμευση του σκηνοθέτη στην υπόθεση και επανεκτιμήθηκε.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν έχει εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη από το «The Batman» του 2022 και θα επιστρέψει τον Ιανουάριο του 2025 με το «Mickey 17» του Μπονγκ Τζουν-χο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.