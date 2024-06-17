Η προεκλογική περίοδος-αστραπή, διάρκειας δύο μόλις εβδομάδων, άρχισε και επισήμως σήμερα στη Γαλλία, με τα κόμματα να έχουν οριστικοποιήσει τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους στις 577 μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες, όπου στον πρώτο γύρο (30 Ιουνίου) κατεβαίνουν οι υποψήφιοι όλων των κομμάτων και στον δεύτερο γύρο (7 Ιουλίου) περνάνε οι δύο πρώτοι.

Η παράταξη του προέδρου Μακρόν «Αναγέννηση» αποφάσισε να μην κατεβάσει υποψηφίους σε σχεδόν 60 εκλογικές περιφέρειες όπου «γκανιάν» είναι υποψήφιοι άλλων κομμάτων, πλην της ακροδεξιάς, την παρουσία των οποίων η κυβερνητική παράταξη κρίνει «χρήσιμη» και «εποικοδομητική».

Μεταξύ αυτών των εκλογικών περιφερειών είναι αυτές στις οποίες κατέρχονται, με τη σημαία του νέου Λαϊκού Μετώπου της αριστεράς, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, ο σοσιαλιστής Ολιβιέ Φορ και ο κομμουνιστής Φαμπιέν Ρουσέλ, ενώ σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες η κυβερνητική παράταξη δηλώνει πως υποστηρίζει κεντροδεξιούς υποψήφιους, ενώ δεν φαίνεται να υποστηρίζει πουθενά υποψήφιους του κόμματος του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, Εντουάρ Φίλιπ, δήλωσε σήμερα σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι στόχος είναι η δημιουργία μίας νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας περί τον Γάλλο πρόεδρο, επικρίνοντας ταυτόχρονα τα κόμματα της αριστεράς που κατά τη γνώμη του εσπευσμένα ανακοίνωσαν την επανένωσή τους την οποία, όπως είπε, δεν θεωρεί διατηρήσιμη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο νυν πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος έχει τεθεί επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της παράταξης Μακρόν. Ο Ατάλ δήλωσε ότι αν στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές νικήσουν τα ακραία κόμματα, «θα είναι μία καταστροφή για την οικονομία και την απασχόληση», ενώ υπερασπίστηκε και τον αρχηγό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος κάλεσε τους Γάλλους νέους να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν κατά των άκρων, προκαλώντας την αντίδραση παραγόντων της ακροδεξιάς.

Σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια της ενωμένης αριστερής αντιπολίτευσης, σε 229 εκλογικές περιφέρειες θα κατέβει με υποψήφιους της «Ανυπότακτης Γαλλίας» του Ζαν Λυκ Μελανσόν, σε 175 με υποψήφιους του Σοσιαλιστικού κόμματος, σε 92 με υποψήφιους του κόμματος των Οικολόγων και σε 50 εκλογικές περιφέρειες με υποψήφιους του Κομμουνιστικού κόμματος. Σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες έχουν ανακοινώσει ωστόσο ότι θα κατέβουν αυτόνομοι αριστεροί υποψήφιοι που αποκλείστηκαν από τα επίσημα ψηφοδέλτια.

Στον χώρο της δεξιάς, το κεντροδεξιό Ρεπουμπλικανικό κόμμα ανακοίνωσε ότι θα κατεβάσει δικούς του υποψηφίους σε περίπου 400 εκλογικές περιφέρειες, αλλά ο πρόεδρος του Eρίκ Σιοτί, την παραίτηση του οποίου επιδιώκει η μεγάλη πλειονότητα των βουλευτών και των γερουσιαστών του κόμματος, ανακοίνωσε ότι σε τουλάχιστον 60 εκλογικές περιφέρειες θα κατεβάσει υποψηφίους υποστηριζόμενους από τον ακροδεξιό «Εθνικό Συναγερμό» της Μαρίν Λεπέν.

Σε 330 εκλογικές περιφέρειες ανακοίνωσε ότι θα κατεβάσει υποψηφίους το άλλο ακροδεξιό κόμμα της Γαλλίας, η «Ανακατάκτηση» του Ερίκ Ζεμούρ, που στις ευρωεκλογές έλαβε σχεδόν το 5% των ψήφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

