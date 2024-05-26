Εξιχνιάσθηκαν, ύστερα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, συνολικά τέσσερις περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών, εκ των οποίων μία τετελεσμένη και τρεις σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν χθες (25-05-2024), στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας.

Έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση των προαναφερόμενων αστυνομικών, συνελήφθη χθες (25-05-2024) τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Φλώρινας, 54χρονος αλλοδαπός, ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη δύο (2) συνεργών του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, χθες (25-05-2024) τις μεσημβρινές ώρες, άγνωστος άνδρας και άγνωστη γυναίκα, τηλεφώνησαν σε 77χρονη ημεδαπή στη Φλώρινα και προσποιούμενοι, ο μεν άνδρας τον «ιατρό», η δε γυναίκα φιλικό της πρόσωπο και με πρόσχημα ότι το πρόσωπο αυτό έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να την εξαπατήσουν και να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 4.780 ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο 54χρονος.

Άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 54χρονο σε περιοχή της Φλώρινας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.780 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο κάρτες sim, καθώς επίσης και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Επιπλέον, τα δύο άγνωστα άτομα αποπειράθηκαν με πανομοιότυπο τρόπο να εξαπατήσουν ακόμη τρεις πολίτες στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας.

Το χρηματικό ποσό κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην 77χρονη.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

