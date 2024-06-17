Το Πεκίνο αντέδρασε έντονα σήμερα στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής της G7, καταγγέλλοντας ότι είναι «γεμάτο αλαζονεία, προκαταλήψεις και ψεύδη».

«Η διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της G7 για μία ακόμη φορά παραποίησε τα ζητήματα που αφορούν την Κίνα, συκοφάντησε και επιτέθηκε στην Κίνα, επανέλαβε κλισέ που δεν έχουν καμία βάση σε γεγονότα, προκαταλήψεις και ψεύδη», δήλωσε ο Λιν Ζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κίνα έγινε στο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου στόχος έντονων επικρίσεων από τους ηγέτες των επτά πιο ανεπτυγμένων χωρών (ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Καναδάς και Ιαπωνία) οι οποίοι συναντήθηκαν την Παρασκευή στο Μπόργκο Ενιάτσια, κοντά στο Μπάρι της νότιας Ιταλίας.

Αν και η G7 δήλωσε ότι “ επιδιώκει εποικοδομητικές και σταθερές σχέσεις με την Κίνα”, της οποίας αναγνώρισε “ τη σημασία στο παγκόσμιο εμπόριο”, οι ηγέτες των επτά πιο ανεπτυγμένων χωρών εξέφρασαν “ την ανησυχία” τους για “ τις πολιτικές και τις πρακτικές εκτός αγοράς” που έχουν “ επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, (οι οποίες προκαλούν) ανισορροπία στην αγορά και επιβλαβή υπερβάλλουσα παραγωγή σε αυξανόμενο αριθμό τομέων”.

Η G7 κάλεσε επίσης το Πεκίνο “ να απόσχει από μέτρα ελέγχου των εξαγωγών, κυρίως σε κρίσιμα μέταλλα, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα”, την ώρα που η Κίνα έχει επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών μετάλλων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή τις τηλεπικοινωνίες.

Παράλληλα στην ανακοίνωση η Ομάδα των 7 αναφέρθηκε στη βοήθεια που προσφέρει η Κίνα στη Ρωσία, στη στρατιωτική και διπλωματική κατάσταση στην περιοχή της Ινδίας- Ειρηνικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις εδαφικές διαμάχες του Πεκίνου με τους γείτονές του, ανάμεσά τους η Ταϊβάν, και στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών στη Νότια Σινική Θάλασσα.

“ Καλούμε την Κίνα να πάψει να μεταφέρει (...) εξαρτήματα όπλων και εξοπλισμού που τροφοδοτούν τον ρωσικό αμυντικό τομέα”, τόνιζε η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

