Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται στη Ράφα και τη νότια Γάζα παρά την ανακοίνωση χθες του ισραηλινού στρατού για τακτικές παύσεις στις επιχειρήσεις του προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στο Όσλο ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της UNRWA.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε χθες τα σχέδια που ανακοίνωσε ο στρατός για καθημερινές παύσεις στις επιχειρήσεις κατά μήκος ενός εκ των κύριων οδών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την ίδια ώρα, ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Άιντε δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να καταρρεύσει τους επόμενους μήνες, επικαλούμενος την έλλειψη χρηματοδότησης, τη συνεχιζόμενη βία και το γεγονός ότι μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι δεν επιτρέπεται να εργαστούν στο Ισραήλ.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή, με την οποία εργαζόμαστε στενά, μας προειδοποιεί ότι ίσως καταρρεύσουν αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Μπαρθ Άιντε στο Reuters.

Η Νορβηγία προεδρεύει της ομάδας διεθνών δωρητών προς τους Παλαιστινίους και είναι υποστηρικτής της Παλαιστινιακής Αρχής.

Τουλάχιστον 37.347 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 85.372 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

