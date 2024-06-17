Αστυνομικές έρευνες προκάλεσε η καταγγελία μίας 11χρονης στην Πέλλα, σύμφωνα με την οποία, άγνωστοι την πλησίασαν επιχειρώντας να την επιβιβάσουν σε όχημα, τύπου βαν.

Το καταγγελλόμενο περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, την ώρα που η ανήλικη κατευθυνόταν στο σχολείο.

Η ανήλικη φέρεται να κατέθεσε πως επρόκειτο για δύο άτομα που επέβαιναν στο συγκεκριμένου τύπου όχημα. Την καταγγελία μετέφερε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας η μητέρα της 11χρονης. Οι αστυνομικοί εξέτασαν μέχρι στιγμής συγγενικά πρόσωπα της μαθήτριας που κατά την ώρα του διερευνόμενου συμβάντος βρίσκονταν κοντά της, δίχως όμως να αντιληφθούν κάτι ύποπτο, ενώ αρνητικά είναι και τα αποτελέσματα για την ύπαρξη οχήματος στην περιοχή με τα χαρακτηριστικά που περιέγραψε η 11χρονη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

