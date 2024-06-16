Στην ομάδα του Τούρκου Ramazan B. - που συνελήφθη τον Μάιο στους Αμπελοκήπους - φέρονται να ανήκουν - σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»- τα θύματα της ένοπλης επίθεσης της περασμένη Παρασκευής μέσα σε σούπερ μάρκετ, στην Ακτή Μουτσοπούλου, στον Πειραιά.

Ο 29χρονος Ramazan κατηγορείται από τις αρχές της Τουρκίας ως ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Συνελήφθη την 10η Μαΐου από Έλληνες αστυνομικούς, έπειτα από συνεργασία της Ε.Υ.Π. με την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν συνολικά 14 εντάλματα σύλληψης, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπλα και ναρκωτικά. Κατόπιν συνεργασίας με τις απέναντι τουρκικές αρχές προέκυψε ότι ο αρχηγός της οργάνωσης είχε επίσης ταξιδέψει στην Ελλάδα, πιθανόν κυνηγημένος από μέλη αντίπαλης συμμορίας.

Η δολοφονία στον Πειραιά και η κοινή έρευνα της ΕΥΠ με την τουρκική ΜΙΤ

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, Κατά τη διάρκεια αυτής της μυστικής επιχείρησης που οδήγησε στην σύλληψη του Ramazan B, οι αρχές χαρτογράφησαν τα άτομα με τα οποία ερχόταν σε επαφή. Όπως αποκαλύπτει η «Κ», ένα από τα πρόσωπα αυτά ήταν ο 23χρονος Samet O., που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο σούπερ μάρκετ.

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών είχε προκύψει ότι ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, που έχει ως έδρα της τα Αδανα και ο τραυματίας της πρόσφατης επίθεσης είχαν συνυπάρξει σε σπίτι – κρησφύγετο που είχαν μισθώσει στη χώρα μας.

Ήδη από χθες τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο τραυματίας – πιθανόν δε και ο νεκρός Mehmet B- ανήκουν στην ομάδα του Ramazan.

O δράστης της αιματηρής επίθεσης στο σούπερ μάρκετ, ανακρινόμενος από τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών, απέδωσε τα γεγονότα σε προσωπικές διαφορές και όχι σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε συγκεκριμένα ότι γνώριζε τον έναν από τους δύο Τούρκους στους οποίους επιτέθηκε.

Όπως είπε, το εν λόγω άτομο εκβίαζε το θείο του προκειμένου να του καταβάλλει χρήματα. Εκείνος αρνήθηκε και λίγο αργότερα δολοφονήθηκε. Η δολοφονική ενέδρα ήταν πράξη αντεκδίκησης.

