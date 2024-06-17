Ενισχυμένες αποδόσεις* από το Πάμε Στοίχημα για τους σημερινούς αγώνες του Ευρωπαϊκού

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Τρεις μεγάλες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με τον βραδινό αγώνα της Αυστρίας με την Γαλλία στις 22:00 να ξεχωρίζει από το αποψινό πρόγραμμα. Η δύσκολη νίκη της Ολλανδίας επί της Πολωνίας, φέρνει τους «Οράνιε» στην κορυφή του ομίλου, συνεπώς οι «Τρικολόρ» χρειάζονται πάση θυσία τη νίκη.

Στους απογευματινούς αγώνες, ο 5ος όμιλος ξεκινάει με τον αγώνα Ρουμανίας-Ουκρανίας στις 16:00, ενώ στις 19:00 παίζουν Βέλγιο – Σλοβακία.

Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στοιχηματικές επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις* σε όλους τους αγώνες του Ευρωπαϊκού. Δείτε τις αγορές για τους σημερινούς αγώνες:

Αυστρία - Γαλλία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-2, 1-3, 1-4

Ακριβές Σκορ: 0-2

Αντουάν Γκριζμάν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ρουμανία - Ουκρανία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 0-1,0-2,0-3

Ακριβές Σκορ: 1-1

Άλιμπετ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ντόβπικ να σκοράρει πρώτος

Βέλγιο - Σλοβακία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 2-1,3-1,4-1

Ακριβές Σκορ: 1-0

Τροσάρ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Λουκάκου να σκοράρει πρώτος

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Το Ευρωπαϊκό ξεκίνησε από την Παρασκευή, με καθημερινές προσφορές* και μεγάλες επιβραβεύσεις να έρχονται από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ θα ζήσουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (ημερολόγιο προσφορών & αποστολών) έρχεται μέσω του opapstore app και αλλάζει τον τρόπο διασκέδασης στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με τους χρήστες της εφαρμογής να απολαμβάνουν τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού με ατελείωτη δράση και επιβράβευση.

Όλη η δράση του Ευρωπαϊκού στην ειδική ενότητα στο Opapstore app

Τα πάντα για το Ευρωπαϊκό θα τα βρείτε στη νέα ειδική ενότητα από το Πάμε Στοίχημα μέσω του opapstore app.

Όλοι οι αγώνες, ειδικά στοιχήματα, μακροχρόνιες αγορές και όλα τα στατιστικά για το Ευρωπαϊκό στη νέα ειδική ενότητα στο opapstore app.​

* Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.