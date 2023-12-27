Κλίμα οδύνης επικρατεί στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, τη γενέτειρα του Βασίλη Καρρά, τον τόπο που ο ίδιος επέλεξε να γίνει και η τελευταία του κατοικία.

Βουρκωμένοι κάτοικοι του χωριού, συγγενείς, φίλοι αλλά και θαυμαστές του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή από όλη την Ελλάδα, έδωσαν το «παρών» από νωρίς τον Ιερό Ναό Αγίου Νέστορος για να παραστούν στο Τρισάγιο και στην ταφή του στις 12.00.

Οι τραγουδιστές που έδωσαν το «παρών»

Αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές έχουν σπεύσει να αποχαιρετήσουν τον μοναδικό Βασίλη Καρρά, ανάμεσά τους η Πάολα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Αντώνης Ρέμος, ο Ζαφείρης Μελάς, ο Σάκης Αρσενίου, ο Χρήστος Μενιδιάτης, ο Δάντης, ο Άγγελος Διονυσίου, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Γιώργος Κακοσαίος, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Φοίβος, αλλά και μουσικοί από τη μπάντα που τον συνόδευε στις εμφανίσεις του.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης

Ο Γιάννης Πλούταρχος

Ο Σάκης Αρσενίου

Η Πάολα

Ο Αντώνης Ρέμος

Σύμφωνα με το thesstoday, καθ’ όλη την τελετή θα συνοδεύσει η φιλαρμονική ορχήστρα “ΑΠΟΛΛΩΝ” Ροδολίβους με μαέστρο τον Ευάγγελο Ανδρίκο.

Ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία του να ταφεί στο χωριό του, ενημερώνοντας μάλιστα τον πρόεδρο και φίλο του, Χρήστο Διαμαντίδη, να ετοιμάσει τον δρόμο προς το νεκροταφείο, όταν ένιωθε πως ήταν έτοιμος να φύγει.

