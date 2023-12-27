Γνωρίζατε πως το χωριό του Άι Βασίλη στην Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά της χώρας και πιο συγκεκριμένα στα πανέμορφα Τρίκαλα;

Πρόκειται πραγματικά για μια ονειρεμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτινή πολιτεία γνωστή ως "Χώρα των ξωτικών".

Το Up Stories σε συνεργασία με τον Φώτη Πάσσο και την υποστήριξη του Trikala Voice ταξίδεψε μέχρι τα γιορτινά Τρίκαλα και σας παρουσιάζει τον ομορφότερο Χριστουγεννιάτικο προορισμό της Ελλάδας ιδανικό για μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά.

Πηγή: skai.gr

