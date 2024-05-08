Υποβαθμίζει το Ισραήλ το αμερικανικό «μπλόκο» στην αποστολή βομβών

Να υποβαθμίσει την αναστολή αποστολής πυρομαχικών από τις ΗΠΑ επιχειρεί ο ισραηλινός στρατός, κίνηση την οποία αποφάσισε ο Λευκός Οίκος καθώς η ισραηλινή ηγεσία δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να μην προχωρήσει στην επίθεση στη Ράφα.

Σχολιάζοντας το ζήτημα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι οι σύμμαχοι επιλύουν τις διαφωνίες τους «πίσω από κλειστές πόρτες», με την ευκαιρία συμποσίου που οργανώνει η εφημερίδα Yedioth Ahronoth καθώς ο πόλεμος στην Γάζα εισέρχεται στον όγδοο μήνα.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός δήλωσε ότι ο συντονισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχει φθάσει «σε ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο στην Ιστορία».

Στην Ουάσινγκτον ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν που δεν κατονομάσθηκε ανακοίνωσε ότι ανεστάλη την περασμένη εβδομάδα η αποστολή στο Ισραήλ φορτίου πυρομαχικών αποτελούμενου από 1.800 βόμβες των 900 κιλών και 1.700 βόμβες των 225 κιλών.

Η απόφαση ελήφθη διότι η Ουάσινγκτον αντιτίθεται στη μεγάλης κλίμακας επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων κατά της Ράφα, απουσία αξιόπιστου σχεδίου για την προστασία των αμάχων που έχουν βρει εκεί καταφύγιο.

Τη θέση της αυτήν την έχει διατυπώσει επανειλημμένως σε όλα τα επίπεδα, ενώ ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν απηύθυνε τη Δευτέρα προειδοποίηση προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν εναλλακτικές λύσεις, αλλά «οι συνομιλίες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις ανησυχίες μας» δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Την ώρα που οι ισραηλινοί αξιωματούχοι έδειχναν ότι πλησιάζουν προς μία απόφαση για την επιχείρηση αυτή, εμείς αρχίσαμε να εξετάζουμε προσεκτικά τα σχέδια αποστολής όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ειδικά από το Ισραήλ στη Ράφα. Αυτό ξεκίνησε τον Απρίλιο, εξήγησε ο αξιωματούχος διευκρινίζοντας ότι η Ουάσινγκτον επικεντρώθηκε στη χρήση βαρειών βομβών των 900 κιλών και «των συνεπειών της χρήσης τους σε αστικό πυκνοκατοικημένο περιβάλλον όπως έχουμε δει να γίνεται σε άλλες περιοχές της Γάζας».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει και άλλες αποστολές πυρομαχικών προς το Ισραήλ, όπως βομβών ακριβείας που είναι γνωστές με την ονομασία JDAM, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

