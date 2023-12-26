Μετά το λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, το φέρετρο του καλλιτέχνη θα μεταφερθεί στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, όπου θα γίνει η ταφή.

Κατά την έξοδό του από την εκκλησία, η μπάντα του έπαιξε το «νύχτα ξελογιάστρα», το «δεν πάω πουθενά» αλλά κι ένα ποντιακό τραγούδι, με τη σύζυγο του Χριστίνα, την κόρη του Ειρήνη αλλά και τον αδελφό του Δαμιανό, να συνοδεύουν το φέρετρο συντετριμμένοι.

Χιλιάδες κόσμου φώναξαν «αθάνατος» και «καλή αντάμωση Βασίλη!» αποχαιρετώντας τον καλλιτέχνη.

ΑΠΕ

