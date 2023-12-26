Λογαριασμός
Ράγισε καρδιές το αντίο της μπάντας του Βασίλη Καρρά – Του τραγούδησαν «Νύχτα ξελογιάστρα και «Δεν πάω πουθενά» (Βίντεο - Φωτογραφίες)

Με τις πιο γνωστές επιτυχίες του σε live εκτέλεση από την μπάντα του, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε τον «άρχοντα» του λαϊκού τραγουδιού, Βασίλη Καρρά

Η μπάντα του Βασίλη Καρρά τον αποχαιρετά

Μετά το λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, το φέρετρο του καλλιτέχνη θα μεταφερθεί στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, όπου θα γίνει η ταφή.

Κατά την έξοδό του από την εκκλησία, η μπάντα του έπαιξε το «νύχτα ξελογιάστρα», το «δεν πάω πουθενά» αλλά κι ένα ποντιακό τραγούδι, με τη σύζυγο του Χριστίνα, την κόρη του Ειρήνη αλλά και τον αδελφό του Δαμιανό, να συνοδεύουν το φέρετρο συντετριμμένοι.

Χιλιάδες κόσμου φώναξαν «αθάνατος» και «καλή αντάμωση Βασίλη!» αποχαιρετώντας τον καλλιτέχνη.

Καρρας

ΑΠΕ

Καρρας

Πηγή: Thesstoday.gr

