Σοβαρό τροχαίο έξω από τη Λάρισα: Τραυματίστηκαν πατέρας και κόρη

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σήμερα αργά το πρωί της Τρίτης του Πάσχα έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στον δρόμο ανάμεσα από Πυργετό και Παλαιόπυργο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Ένας μεσήλικας και η 25χρονη περίπου κόρη του. Ο πατέρας τραυματίστηκε στη μέση του, ενώ η κοπέλα στα χέρια. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με τους πυροσβέστες να μην χρειάζεται τελικά να επέμβουν καθώς δεν υπήρξε εγκλωβισμός, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: Onlarissa

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.