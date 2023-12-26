Γνωστοί καλλιτέχνες, πολιτικοί και φίλοι του λαϊκού τραγουδιστή ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν στο λαϊκό προσκύνημα. Ανάμεσα τους, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Βόλου και κουμπάρος του, Αχιλλέας Μπέος, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Λένα Ζευγαρά, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Άντζελα Δημητρίου, μεταξύ άλλων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος Ευάγγελος Αραμπατζής και φίλος του Βασίλη Καρρά, που εκφώνησε τον επικήδειο λόγο, είπε πως η τελευταία του επιθυμία για μια μεγάλη συναυλία με 3.000 μουσικούς, θα γίνει πραγματικότητα τον Ιούλιο.

Η Άντζελα Δημητρίου, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε «με τον Βασίλη ήμασταν σαν αδέλφια, είναι πολύ περίεργη μέρα».



Ο Πέτρος Ιακωβίδης τόνισε πόσο μεγάλη βοήθεια παρείχε στους νέους ο Βασίλης Καρράς. «Βοηθούσε πολύ τους νέους καλλιτέχνες, μέσα από συμβουλές, στα μαγαζιά».

«Το κενό είναι δυσαναπλήρωτο, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος και μη, είναι ακόμη φτωχότερος», είπε ο Λάμπης Ελληναίος, με τον οποίο μοιράζονταν την πίστα από τα πρώτα βήματα της καριέρας τους.

Το «παρών», έδωσε και ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης. Όπως δήλωσε, «Σήμερα είναι δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, ευχόμαστε καλό παράδεισο. Του οφείλουμε αγάπη, σεβασμό και προπαντός πολλές από τις αξέχαστες στιγμές που μας χάρισε».

Η σορός του Βασίλη Καρρά αναμένεται να παραμείνει σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι αργά το βράδυ καθώς στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περίπου 35 τουριστικά λεωφορεία με θαυμαστές του λαϊκού καλλιτέχνη όπως και άτομα που θα αφιχθούν με τον σιδηρόδρομο, αλλά και ιδιωτικά αυτοκίνητα για να τον αποχαιρετήσουν.

Η ταφή του μεγάλου καλλιτέχνη θα γίνει αύριο το μεσημέρι στον γενέθλιο τόπο του, το Κοκκινοχώρι Καβάλας. Επιθυμία της οικογένειάς του είναι αντί στεφάνων να στηριχθεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.