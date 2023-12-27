Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα στις 12:00 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας συγγενείς και φίλοι στον Βασίλη Καρρά ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 24/12 σε ηλικία 70 χρόνων ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο μεγάλος λαικός τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με κορωνοιό.

Στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε χθες στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη έδωσαν το παρών χιλιάδες κόσμου, για να τον αποχαιρετήσουν.

Αναμέσά τους πολλοί συναδελφοί του, η Άντζελα Δημητρίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Λένα Ζευγαρά, ο Νίκος Ζωιδάκης, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Κώστας Μακεδόνας.

Στεφάνια έστειλε για τον Βασίλη Καρρά ο Νότης Σφακιανάκης, αλλά και η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.