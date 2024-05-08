Το νέο SUV έρχεται με μοντέρνο σχεδιασμό και χαρακτηριστικά που υιοθετεί από τα ηλεκτρικά μοντέλα του ομίλου. Παράλληλα, η πλατφόρμα MQB evo χαρίζει μια εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά, ενώ τεχνολογικά έχει αναβαθμιστεί με όλα τα τελευταία συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Οι σχεδιαστές έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην αεροδυναμική του αυτοκινήτου, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη μείωση του συντελεστή οπισθέλκουσας από 0,33 της προηγούμενης γενιάς σε 0,28. Από πλευράς διαστάσεων, το νέο Tiguan έχει μεγαλώσει σε μήκος κατά 3 εκ. φτάνοντας τα 4,54 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο είναι σχεδόν το ίδιο στα 2,68 μέτρα. Οι χώροι και οι ανέσεις είναι κορυφαίοι με την πρακτικότητα να παίρνει έναν υψηλό βαθμό, λόγω και της ύπαρξης πολλών θηκών αποθήκευσης για μικροαντικείμενα. Αυξημένος είναι και ο χώρος των αποσκευών κατά 37 λτ. στα 652 λτ.

Το νέο Volkswagen Tiguan είναι διαθέσιμο με βενζινοκινητήρες (TSI), diesel (TDI) ήπια υβριδικούς turbo βενζινοκινητήρες (eTSI) και plug-in υβριδικά συστήματα (eHybrid), τα οποία θα προσφέρονται αποκλειστικά σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DSG 7 ή 6 σχέσεων). Για τις PHEV εκδόσεις, υπάρχουν δύο επιλογές με ισχύ 204 και 272 PS και μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 19,7 kWh, που εξασφαλίζει όπως προαναφέρθηκε ηλεκτρική αυτονομία πάνω από 100 χλμ.

Οι MHEV που ενδιαφέρουν περισσότερο, έχουν ως βάση αφορά τον τετρακύλινδρο turbo κινητήρα 1,5 L και ισχύ 130 PS και 150 PS. Επιπλέον θα υπάρχει και 2λιτρο υπερτροφοδοτούμενο σύνολο με 204 PS και 265 PS. Βεβαίως, οι επιλογές για το Tiguan έχουν να κάνουν και με τους turbo diesel κινητήρες με τον 2,0 L (TDI) σε δύο επίπεδα απόδοση, 150 PS και 193 PS.

Στα χέρια μας κατά το ταξίδι μας είχαμε την έκδοση 1.5 MHEV 150 PS, το οποίο προσφέρει εξαιρετική άνεση στον αυτοκινητόδρομο. Εκεί, η κατανάλωση έφτασε λίγο πάνω από τα 6 λτ./100 χλμ. ωστόσο μέσα σε αστικό φόντο μπορεί να ξεπεράσει και τα 7 λτ./100 χλμ. Παραμένει το στιβαρό SUV, χωρίς να θυσιάζει την ευελιξία μέσα στην πόλη.

Αναφορικά με τις τιμές, το νέο Volkswagen Tiguan ξεκινάει από τα 34.300 ευρώ για την βασική 1.5 MHEV 150 PS.

